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【法證先鋒IV】拆解兇手真正動機　Michael藍嘉美高善誰是Big Boss

娛樂 18:07 2020/03/26

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最後單元的連環模仿殺人案真兇到底是誰？

TVB劇集《法證先鋒IV》本周五（3月27日）大結局，《法證先鋒IV》最後單元的連環殺人案步入高潮，高Sir（黃浩然飾）憑電單車頭盔上的一條頭髮，推測到藍嘉美（陳敏之飾）是殺死袁氏夫婦的兇手，並發現她有雙重人格。

不過，當年藍嘉美的家姐藍嘉宜的死仍未找出真相，卻再出現多兩名與藍嘉美及袁氏夫婦死狀相同的死者羅清秀（李綺雯飾）及李秋（謝雪心飾），證明真兇仍未落網。究竟是誰殺害羅清秀及李秋？當中行兇3大疑犯包括：

疑兇1  藍嘉美

藍嘉美患有人格分裂，以藍嘉宜的身份殺死袁氏夫婦。（《法證先鋒IV》劇照）

從《法證先鋒IV》劇情推斷，藍嘉美在雙重人格影響下化身做第二人格藍嘉宜，因為看見妹妹被欺負，故殺死袁氏夫婦報仇。

但後來藍嘉美被警方拘留，而且她與羅清秀及李秋並不相識亦沒有過節，故無殺人動機，但也不能完全排除她有參與作案。

疑兇2  高善（Emma/馬愛薇）

相反，昨晚（25日）《法證先鋒IV》劇情講到高善（張曦雯飾）因不忿娟姐（羅蘭飾）被羅清秀辱罵，所以挺身而出。豈料清秀不小心踩到高善的婚紗，令她跌倒受傷。

高善在6歲時被小丑拐帶及困於黑房，造成內心一道永不磨滅的傷痕。

正因為童年所受的創傷，及失去兒時的記憶成為被領養的小孩，雖然養父母及哥哥待她如親生，但長大後的高善明白到只有真正強大才可以保護自己，故性格變得強悍，不容易受人欺負。

故推測如果高善是兇手的話，她被清秀所傷後不甘被欺負，所以模仿連環兇殺案的殺人手法，殺害清秀亦不足為其。而在她殺人時恰巧被秋姐撞破，為掩飾真相，所以把秋姐殺死滅口。

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高善因童年創傷，內心有永不能磨滅的傷痕。（《法證先鋒IV》截圖）

疑兇3  Michael Ma

高善的哥哥Michael Ma（張頴康飾）一直以來都非常愛錫高善，當她知道高善認回親生哥哥高安及妹妹高靖（朱晨麗飾）後更是不悅，妒忌高善與他們走近，想千方百計獨留妹妹在身邊。

正因他過份關心妹妹，所以不會讓妹妹受到任何傷害。昨晚，高善被清秀弄傷後回到家，Michael彷彿預計到她的手會擦傷般一早預備好膠布，並為妹妹貼上，令高善生疑。

因此，推斷Michael當時在現場，看到高善被清秀所傷，愛妹心切的他為保護妹妹動殺機亦不足為奇。

至於當年藍嘉宜的兇殺案主謀仍在逍遙法外，她的遇害地為三藩市，與Michael及高善的成長地一樣，若兇手每次的犯案手法一樣，藍嘉宜也極有可能是被Michael所殺害。

不過二人中間藏有怎樣的關係，Michael會否又因高善而殺死藍嘉宜？兇手的真正身份將在餘下兩集一一揭曉。

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Michael Ma的眼神亦令人相當懷疑。（《法證先鋒IV》截圖）

Stan聲紋分析成關鍵

在此微劇透《法證先鋒IV》接下來的劇情，真兇襲擊高靖（朱晨麗飾）並搶了她的配槍，而高安與Dr.Man（李施嬅飾）相繼有性命危險。

最後，兇手躲藏起來，高安憑觀察力及Stan（海俊傑飾）的聲紋分析，揪出犯人藏身之處。

更多《法證先鋒IV》報道請睇：http://bit.ly/2x49hBh

撰文 : TOPick 柴犬出動

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