【新冠肺炎】至少24人違檢疫令送隔離中心　檢疫人士拍片揭監察手帶3大漏洞

▲ 一名自稱正接受家居隔離的事主近日在家拍片，批評監察手帶可輕易除下，監察效果形同虛設。

新冠肺炎疫情未息，不少從外國回港的港人均需戴上「隔離手帶」接受家居檢疫，但近日一些需要在家隔離的人士偷偷外出的事件不時發生，至少24人違檢疫令送隔離中心，引起公眾對當局措施的質疑。一名正接受家居隔離的事主近日在家拍片，批評監察手帶可輕易除下，監察效果形同虛設，直言：「政府各單位可否做好啲？已經大爆發啦！」

事主在片段中表示，自己早前剛搭機回港，機上擠滿回港的留學生，機位全部爆滿。根據機上的相處，他質疑機上的乘客抵港後未必會自律接受家居隔離。而他在抵港接受當局一連串的檢疫措施，亦發現措施漏洞處處，批評當局的相當檢疫措施未必有成效，當中包括以下3大漏洞：

1.申報過程兒戲

落機後需要填妥3份表格，但遞交表格時職員未有查問他們從何地回港或有否出現病徵等問題，只需戴上手帶後就可直接離開。

2.手帶可單手除下

至於手帶方面，事主批評手上的藍色「監察手帶」其實相當鬆動，他更在片中示範可僅用單手就能把手帶除下，直指手帶「廢到無人有」。

3.未能登記手帶

事主又曾使用隔離人士專用的手機應用程式，登記手帶上的QR CODE，但一直未有回覆，質疑衞生防護中心未必可透過手帶監察隔離者行蹤。

事主最後表示，當局一連串的隔離措施基本只能靠隔離者自律，阻嚇力不足，他又在片中呼籲：「大家出街要戴口罩，真係要靠自己」。

政府發言人早前表示，政府強烈譴責任何人意圖違反檢疫令，行為極不負責任，嚴重影響公共衞生及他人健康，增加社區傳播的風險，強調政府絕不容忍，必定嚴肅跟進，違令者一經定罪，可被監禁6個月及罰款2.5萬元，並呼籲所有受檢疫人士不要以身試法，市民可向警方舉報違反檢疫令的情況。

更多有關監察手帶資訊，請看：

【隔離令】24人違檢疫令轉送禁閉檢疫中心 兒子剪防疫手帶母親大義滅親舉報

【新冠肺炎】留學生違反隔離令戴手帶外出 英國升學顧問：嚴重會被剝奪學位

【檢疫漏洞】經台灣轉機回港4日未獲電子手環 留美學生：職員告知不一定要戴手帶

責任編輯:王俊賢