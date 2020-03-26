【男神送暖】古天樂疫情下發文派正能量　古仔：靈活變通迎接任何挑戰

▲ 古天樂於部落格發帖文為大眾打氣。（湯炳強攝）

新冠肺炎肆虐，市民一方面要努力抗疫，另一方面要面對香港經濟受到沖擊，被奉為「真‧男神」的古天樂繼早前拍片為大眾打氣外，今日（26日）古仔再於部落格發帖文，為大家發放正能量，當中古仔寫道：「要靈活變通去迎接任何挑戰。」

古天樂一直有撰寫部落格，跟粉絲溝通，今日古仔就以題為「靈活變通」發帖文，似為大家發放正能量。

古仔寫道：

世界每一刻都在改變，沒有一套生活與生存的法則可以跟隨到老，我們能夠做的，就是保持思考的流動性，不能自我限制，要用開放的態度去不斷調整，靈活變通去迎接任何挑戰。

▲ 古天樂的部落格帖文。（取自古天樂部落格）

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而古天樂早前已經保險公司合作，特地拍打氣拍片，古仔以溫柔聲線，道出鼓勵人心說話，為香港人打氣，

短片中，古天樂化身成唱片騎師（DJ），面對著不斷上升的肺炎確診數字，的確令人擔憂。

他明白大家的擔憂，所以要為大家帶來鼓勵的力量，在片中他以充滿正能量的聲線說：「我哋一次又一次咁企返起身...靠嘅係一種『藥』，叫『唔懦弱』。」

▲ 早前肺積塵互助會在facebook答謝古天樂送出口罩。（取自facebook）

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事實上，面對新冠肺炎疫情嚴重，身為演藝人協會會長古天樂亦主動作出援助，而旗下的「古天樂慈善基金會」亦在全球各地搜購，最終成功訂購130萬個口罩。其後古天樂即吩咐員工聯繫不同慈善及宗教團體，把口罩分發到各社區，特別幫忙殘疾人士及有特別需要學童之家庭。