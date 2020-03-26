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【軒仔個唱】張敬軒11月重開《盛樂》紅館個唱　軒仔：願疫情退散【有片】

娛樂 16:06 2020/03/26

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

張敬軒今年11月再開個唱。（取自facebook）

受到新冠肺炎影響，本地多個演唱會都取消避炎。原定於去年11月22日舉行一連4場紅館演唱會《盛樂》的張敬軒，本亦已宣布取消，今日軒仔宣喜訊，張敬軒計劃於今年同月同日重開演唱會，相信歌迷定必十分期待。

張敬軒分享訓練時的影片。（張敬軒IG截圖）

張敬軒於社交平台貼出綵排影片，紀錄了他與18位舞蹈演員及編舞老師一起訓練的經過，影片的背景音樂為好友王菀之的《迷失藝術》。

張敬軒去年無奈取消演唱會。（張敬軒IG截圖）

張敬軒高級餐廳逆境變陣，詳情請睇：https://bit.ly/2JeNt8Z

他撰長文抒發感受：如下

變陣
為《盛樂》作正式彩排之前，我邀請了我的老師 @olivia_yan_ 為我和18位舞蹈演員和編舞老師 @heiheifai @9jeh 進行戲劇訓練workshop，除了可以在課程中更了解彼此，更希望大家可以在技術以外，通過自己的真實情緒帶動肢體，把周遭發生的事和自己的感受與音樂連繫起來，這樣才能讓演出反映當下，令每首作品更加紮實。

在演出會宣布取消之後，我和 @aukho_ 用菀之的一首我最深愛的作品《迷失藝術》制作了這條影片送給他們，紀念一下這個未能如期出發的旅程之中，依然值得感恩和珍惜的友誼和畫面。

很感恩，大佬 @enjoylifeaf 幾經艱辛，重新為我們爭取到與去年同樣的時間，在本年11月22日起，把這個演出再次搬上紅館。詳細資料和相關購票及退票安排，包括因應疫情因素的票房應變措施將於近期內公布。

最後借用菀之的一句歌詞：你要漆黑中數算著福氣 你要心酸中緊記當走到最尾 那處風景最優美

但願疫情退散，我們能如期再聚；在此以前，請君保重。

陳奕迅演唱會無法承諾改期，詳情請睇：https://bit.ly/3bjUlOq

撰文 : TOPick柴犬出動

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