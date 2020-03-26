【新冠肺炎】新增43宗確診個案　患者10名是留學生另兩人是外傭

▲ 衞生防護中心下午公布最新疫情。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（26日）下午公布最新疫情，新增43宗個案，其中29人曾外遊，涉25女18男，年齡介乎18至78歲，其中10位是留學生；2宗是外籍傭工。

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在新增的個案中，多個感染群組確診病例增加，包括蘭桂坊樂隊群組，涉及4人，當中包括39歲男子（第432宗）、47歲男子（第433宗）及30歲女子（第434宗）等。

另外，亦有4人曾到訪過3間酒吧包括中環環蘭桂坊的Insomnia、灣仔Dusk Till Dawn及Centre Stage、尖沙嘴諾士佛臺All Night Long後確診，4人分別是第422宗31歲男士、第428宗22歲女子、第442宗及第450宗患者。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，經確診者資料再追蹤得悉，上述4間酒吧是由一間公司負責管理，涉及9個樂隊，一共120多人，其中16位確診，中心認為其餘人士屬緊密接觸者，全部會送入檢疫中心隔離14日。

另外，早前3名確診者（第275、278、284個案）曾到蘭桂坊砵甸乍街大廈「H Code」的Kagesha Lounge確診，今日再有一名27歲女子（第437宗）到訪上址後確診。

另外，長沙灣昌隆工廈群組亦增添一名確診者（第429宗），是一名48歲女子，3月20日出現咳嗽及喉痛，正於仁濟醫院接受治療。

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記者：陳子謙、陳正怡