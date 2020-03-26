【口罩供應】華潤堂開售抗疫必備套裝　一文睇清30間分店地址【內附地址】

▲ 華潤堂30間分店開售抗疫必備套裝。（圖片來源：華潤堂Facebook）

新冠肺炎疫情未息，華潤堂今日（26日）再有抗疫必備套裝返貨，內有口罩、消毒噴霧及濕紙巾，每套售$130，在指定30間分店即時開賣。

30間指定地址如下：

香港仔店香港香港仔中心第四期地下6F號舖

西營盤正街店香港西營盤正街36號地下

中環店香港中環鴻德大廈地下A舖

灣仔店香港灣仔華潤大廈1樓102號舖

銅鑼灣廣場店香港銅鑼灣廣場1期地下4-5號舖

太古城店香港太古城地下層061號

九龍灣淘大商場店九龍九龍灣淘大商場地下G186舖

啟德晴朗商場店九龍九龍城啟晴邨晴朗商場A005舖地下

鑽石山荷里活廣場店九龍鑽石山荷里活廣場三層331號舖

慈雲山店九龍慈雲山購物中心四樓405號舖

樂富廣場店九龍樂富廣場2樓2115號舖

太子店九龍太子合盈商業中心地下

油麻地店九龍油麻地禮基大廈地下1號舖

黃埔店九龍紅磡黃埔花園第3期地下7號舖

土瓜灣店九龍土瓜灣勝裕閣地下A 舖

佐敦店九龍佐敦福樂大廈地下B舖

奧海城店九龍奧海城商場二期1字樓138舖

青衣長發廣場店新界青衣長發廣場2樓214A號舖

東涌逸東商場店新界東涌逸東商場1樓113號舖

美孚店九龍美孚新邨萬事達廣場地下N69B&C舖

葵涌石蔭店新界葵涌石蔭購物商場地下10號舖

荃灣海之戀店荃灣海之戀商場3樓3032-3033號舖

屯門市廣場店新界屯門市廣場第二期一樓3B,5B,6-9號舖

元朗青山公路店新界元朗青山公路239-247A號萬昌樓地下D舖

天水圍頌富店新界天水圍T Town North二樓N204號舖

上水彩園店新界上水彩園廣場3樓30號舖

粉嶺名都店新界粉嶺名都商場二層23舖

馬鞍山頌安店新界沙田頌安邨頌安商場地下3B舖

將軍澳厚德店新界將軍澳厚德邨TKO Gateway 東翼1樓E156號舖

將軍澳尚德廣場店新界將軍澳唐明街2號尚德廣塲二樓248-249號舖

將軍澳尚德廣場店新界將軍澳唐明街2號尚德廣塲二樓248-249號舖

責任編輯：王芷瑩