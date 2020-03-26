中西區區議會主席鄭麗琼涉藐視法庭　通宵扣查後獲1萬元保釋

▲ 涉藐視法庭被捕中西區區議會主席鄭麗琼獲釋離開警署。

今日（26日）凌晨1時，被警方以涉嫌作出具煽動意圖的作為拘捕的中西區區議會主席鄭麗琼，至下午獲准保釋由民主黨黨友陪同離開葵涌警署，據悉，鄭麗琼以1萬元保釋，須於4月中到警署報到。離開警署時鄭未有發言，指案件已交由法律團隊處理。

警方網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑今晨表示，鄭因轉載一個涉及被「起底」警員資料，以及鼓吹暴力及煽動仇恨的言論。但去年警方成功向高等法院申請臨時禁制令，以阻止針對警務人員、特務警察及其家屬的起底行為。

去年11月5日有人在facebook轉載有關去年9月涉及一名警員傷一名印尼籍女記者眼部的圖文，將有關警員資料被非法披露，經警方調查，律政司司長於3月17日正式向涉案一名60歲女子涉出具煽動意圖作為罪、及涉鼓吹暴力，藐視法庭程序。

警方於今日凌晨到鄭麗琼葵青區寓所，將鄭拘捕，並檢走其一部手提電話進一步調查，及諮詢律政司意見，對鄭的行為是否涉及違反高等法院去年10及11月頒布的禁制令，干犯藐視法庭罪行。

警方提醒大眾，非法披露他人個人資料屬嚴重罪行，而且亦有可能違反法庭禁制令。

涉事印尼女記者Veby Mega Indah去年9月採訪反修例運動時，疑遭警員射盲右眼，其後入稟要求警方交出肇事警員身分，以向該警員提出私人檢控。

記者：廖傑堯