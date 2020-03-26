【幼稚園結業】疫情復課無期引發幼稚園結業潮　加拿大國際幼稚園疑收生不足倒閉

▲ 位於紅磡的私立幼稚園加拿大國際幼稚園（Alathena Canadian International Kindergarten）停辦。

新冠肺炎疫情影響各行各業，包括教育界，加上復課遙遙無期，學前家長紛紛為子女退學，尤其影響不少私立學前幼稚園。繼屯門宏廣國際幼稚園結業後，又有另一間幼稚園結業，位於紅磡的加拿大國際幼稚園已於2月結業，校方的網頁及Facebook專頁已遭刪除。

據悉，私立幼稚園加拿大國際幼稚園（Alathena Canadian International Kindergarten）於2月停辦，現時校方的網頁及Facebook專頁已遭刪除，TOPick致電該校及辦學集團「香港劍橋教育集團」亦未有人接聽。

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幼稚園易名創校

加拿大國際幼稚園於2017年辦學，該校原為天越創思國際幼稚園，強調採用芬蘭教育理念的幼稚園，其後易名為加拿大國際幼稚園，有指是推行不到芬蘭式教學才轉向加拿大課程。

翻查網上資料，加拿大國際幼稚園是香港劍橋教育集團旗下一學校，標榜融中西方教育精髓，以加拿大課程、浸入式英語和STEM課程等為主導，在教學方面強調由興趣主導，遊戲中學習，並以關注個體、尊重差異、培養性格為校本理念。

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疑收生不足難收支平衡

加拿大國際幼稚園設有2歲預備班及K1至K3，設上午班，其學校的註冊編號是607240。教育局網頁現時仍有該校的註冊資料，顯示臨時註冊日期為2017年6月，正式的註冊日期為2018年5月，該校的歷史短。

此外，依照土地註冊記錄顯示，加拿大國際幼稚園校址在紅磡新圍街１號１樓及地下Ｂ舖，月租35萬港元，半日制的每期學費為6,000港元，而學校卻一直收生不足，依2018年9月資料指該校只有13名學生。疫情當下，一直少學生的加拿大國際幼稚園更要面對退學潮，收入銳減，校方預料新學年收生亦困難，無法應付開支，故停辦，而校方已退還學費予受影響的學生家長。

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責任編輯︰王明芳