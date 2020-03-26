【新冠肺炎】嚴控違反隔離令　35名違例者被送往隔離營

▲ 食物及衞生局副局長徐德義。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，本港今日新增43宗個案，累計確診個案453宗。港府早前宣布由3月19日起，所有抵港人士需接受家居檢疫。食物及衞生局副局長徐德義表示，至今共有35人違反檢疫令被送往隔離中心。

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徐德義表示，過去一周共增加202個個案，市民不可以鬆懈，要減少外出及聚餐，注意個人衞生及社交距離。他又指，3月初回港的人士要盡量留在家中，注意個人衞生，如有不適，有輕微發燒都要求醫。

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他又指出，政府會繼續嚴厲處理違反檢疫令的人士，至今共有35人違反檢疫令被送往隔離中心，強調違反檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月，當局會搜集更多證據予律政司考慮作出檢控，提醒市民不要以身試法。

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徐德義指出，鯉魚門公園度假村、饒宗頤文化館翠雅山房及火炭駿洋邨共可提供1650個單位，直至今早9時，其使用率已用50%。另外，他提到由於海外的疫情較為嚴重，基於風險評估，因此今次從湖北乘包機返港的人士不需進入檢疫中心作隔離。另外，相關人士在2月7日599C條例生效後有從湖北省的人士返港，已透過手帶及利用定時分享實時位置等作監察。



責任編輯：郭詩詩