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【新冠肺炎】嚴控違反隔離令　35名違例者被送往隔離營

社會 16:45 2020/03/26

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

食物及衞生局副局長徐德義。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，本港今日新增43宗個案，累計確診個案453宗。港府早前宣布由3月19日起，所有抵港人士需接受家居檢疫。食物及衞生局副局長徐德義表示，至今共有35人違反檢疫令被送往隔離中心。

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徐德義表示，過去一周共增加202個個案，市民不可以鬆懈，要減少外出及聚餐，注意個人衞生及社交距離。他又指，3月初回港的人士要盡量留在家中，注意個人衞生，如有不適，有輕微發燒都要求醫。

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他又指出，政府會繼續嚴厲處理違反檢疫令的人士，至今共有35人違反檢疫令被送往隔離中心，強調違反檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月，當局會搜集更多證據予律政司考慮作出檢控，提醒市民不要以身試法。

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徐德義指出，鯉魚門公園度假村、饒宗頤文化館翠雅山房及火炭駿洋邨共可提供1650個單位，直至今早9時，其使用率已用50%。另外，他提到由於海外的疫情較為嚴重，基於風險評估，因此今次從湖北乘包機返港的人士不需進入檢疫中心作隔離。另外，相關人士在2月7日599C條例生效後有從湖北省的人士返港，已透過手帶及利用定時分享實時位置等作監察。

責任編輯：郭詩詩

疫情 徐德義 發燒 肺炎 食物及衞生局 律政司 武漢肺炎 新冠肺炎

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