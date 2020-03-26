  • 25°C
香港時間 : 2020326日 (四) 17:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】BFE+PFE高於95%+ASTM Level 1　長者用品店8點網售JTK成人外科口罩【附連結】

健康 16:37 2020/03/26

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

長者用品店8點網售JTK成人外科口罩。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，甚至出現一罩難求。繼3月23日首輪網上售賣後，善意長者用品專門店再次於3月26日晚上8時發售醫療用成人三層外科口罩口罩，每盒50片散裝 (非獨立包裝) 售價為220元正。每人限購兩盒，且僅限會員購買，數量有限，售完即止，有意購買者可預先上網登記成為會員。

善意長者用品專門店是次售賣的醫療用成人三層外科口罩，符合美國標準ASTM-F2100 Level 1及歐洲口罩標準EN 14683 Type 1，BFE及PFE高於95% 或以上。

產品特點

三層無紡布，對細菌，細小顆粒和液體的阻隔性能極佳

柔軟舒適的無紡布

耐用柔軟的耳帶

產品規格

符合美國標準ASTM-F2100 Level 1

符合歐洲口罩標準EN 14683 Type 1

細菌過濾效率：BFE 95%

顆粒過濾效率：PFE 95%

產品尺寸：W 175mm x H 95mm

包裝規格：每盒50片散裝 (非獨立包裝)

產地: 中國

購買連結：https://bit.ly/3dv1Aoz

港產「愛的家」口罩4月初開售，4大開售途徑：【第一頁】

責任編輯：王俊賢

網絡熱話 口罩 新冠肺炎

最高瀏覽

【港產口罩】BFE 99%+PFE 97%+獨立包裝 尚芳成人口罩3月26日預售登記
19:30 2020/03/25
【港產口罩】BFE 99%+PFE 97%+獨立包裝 尚芳成人口罩3月26日預售登記
【口罩供應】三層外科口罩每盒30個裝　PubliccareU.K口罩公布全港20間銷售藥房地址
16:15 2020/03/25
【口罩供應】三層外科口罩每盒30個裝　PubliccareU.K口罩公布全港20間銷售藥房地址
【美國疫情】女醫護確診新冠肺炎家中死亡　4歲孩子伴屍16小時始被發現
今日 09:58
【美國疫情】女醫護確診新冠肺炎家中死亡　4歲孩子伴屍16小時始被發現