【口罩供應】BFE+PFE高於95%+ASTM Level 1　長者用品店8點網售JTK成人外科口罩【附連結】

▲ 長者用品店8點網售JTK成人外科口罩。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，甚至出現一罩難求。繼3月23日首輪網上售賣後，善意長者用品專門店再次於3月26日晚上8時發售醫療用成人三層外科口罩口罩，每盒50片散裝 (非獨立包裝) 售價為220元正。每人限購兩盒，且僅限會員購買，數量有限，售完即止，有意購買者可預先上網登記成為會員。

善意長者用品專門店是次售賣的醫療用成人三層外科口罩，符合美國標準ASTM-F2100 Level 1及歐洲口罩標準EN 14683 Type 1，BFE及PFE高於95% 或以上。

產品特點

三層無紡布，對細菌，細小顆粒和液體的阻隔性能極佳



柔軟舒適的無紡布



耐用柔軟的耳帶

產品規格

符合美國標準ASTM-F2100 Level 1



符合歐洲口罩標準EN 14683 Type 1



細菌過濾效率：BFE 95%



顆粒過濾效率：PFE 95%

產品尺寸：W 175mm x H 95mm

包裝規格：每盒50片散裝 (非獨立包裝)

產地: 中國

購買連結：https://bit.ly/3dv1Aoz

港產「愛的家」口罩4月初開售，4大開售途徑：【第一頁】

責任編輯：王俊賢