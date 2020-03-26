  • 25°C
香港時間 : 2020326日 (四) 17:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【留家抗疫】劉心悠示範家居健體訓練　拍片玩運動接龍挑戰姜皓文

娛樂 16:41 2020/03/26

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

心悠示範在家居運動。（圖片：富衛）

 早前「北極馬拉松2020」因疫情把賽事延至2021舉行，兩位富衛香港代表跑手藝人劉心悠、歌手梁釗峰近日便分享家居抗疫運動，鼓勵大家在留守家中同時多做運動，增強抵抗力以使抗疫行動事半功倍。
 
快將4月1日生日的心悠表示：「今年不能參賽，但我相信還有機會，我不會怠慢，會繼續裝備自己，按計劃維持訓練。今年生日願望是疫情盡快過去，下年仍有機會參加全球最Cool的馬拉松。」

心悠加強一系列「在家特訓」。（圖片：富衛）

很多人選擇留在家中防疫，心悠及釗峰特別調整訓練計劃，減少到健身房或多人聚集的地方，加強一系列「在家特訓」，包括帶氧運動、鍛練核心肌群的力量運動，以及保持關節靈活性與柔軟度的伸展運動。

心悠明年再挑戰極地馬拉松。（圖片：富衛）

釗峰說：「在原地提腿，觸碰騰空在腰間位置的手掌，以及原地彈跳，都是能夠在家中做的帶氧運動，可以增強心肺功能，一般人建議最少連續進行20分鐘，慢慢加長時間至30分鐘以上最理想。」

力量運動方面，心悠選擇難度較高的平板支撐，心悠說：「平板支撐適合在家中做，一次過訓練到外斜肌，腹橫肌等肌肉，又能強化背部。做平板支撐時，力量需集中在腹部，維持穩定呼吸，這個運動可以提升新陳代謝率，同時可以燃燒脂肪。」

黑仔接受心悠體能挑戰。（影片截圖）

另外，留家心悠亦緊隨潮流，透過社交平台接受體能挑戰，拍片玩運動接力，她就在網上挑戰姜皓文，之後黑仔亦拍片做了幾組運動，再挑戰袁偉豪。

劉心悠 姜皓文 梁釗峰 運動 健身 馬拉松

最高瀏覽

【港產口罩】BFE 99%+PFE 97%+獨立包裝 尚芳成人口罩3月26日預售登記
19:30 2020/03/25
【港產口罩】BFE 99%+PFE 97%+獨立包裝 尚芳成人口罩3月26日預售登記
【口罩供應】三層外科口罩每盒30個裝　PubliccareU.K口罩公布全港20間銷售藥房地址
16:15 2020/03/25
【口罩供應】三層外科口罩每盒30個裝　PubliccareU.K口罩公布全港20間銷售藥房地址
【美國疫情】女醫護確診新冠肺炎家中死亡　4歲孩子伴屍16小時始被發現
今日 09:58
【美國疫情】女醫護確診新冠肺炎家中死亡　4歲孩子伴屍16小時始被發現