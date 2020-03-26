【留家抗疫】劉心悠示範家居健體訓練　拍片玩運動接龍挑戰姜皓文

▲ 心悠示範在家居運動。（圖片：富衛）

早前「北極馬拉松2020」因疫情把賽事延至2021舉行，兩位富衛香港代表跑手藝人劉心悠、歌手梁釗峰近日便分享家居抗疫運動，鼓勵大家在留守家中同時多做運動，增強抵抗力以使抗疫行動事半功倍。



快將4月1日生日的心悠表示：「今年不能參賽，但我相信還有機會，我不會怠慢，會繼續裝備自己，按計劃維持訓練。今年生日願望是疫情盡快過去，下年仍有機會參加全球最Cool的馬拉松。」

▲ 心悠加強一系列「在家特訓」。（圖片：富衛）

很多人選擇留在家中防疫，心悠及釗峰特別調整訓練計劃，減少到健身房或多人聚集的地方，加強一系列「在家特訓」，包括帶氧運動、鍛練核心肌群的力量運動，以及保持關節靈活性與柔軟度的伸展運動。

▲ 心悠明年再挑戰極地馬拉松。（圖片：富衛）

釗峰說：「在原地提腿，觸碰騰空在腰間位置的手掌，以及原地彈跳，都是能夠在家中做的帶氧運動，可以增強心肺功能，一般人建議最少連續進行20分鐘，慢慢加長時間至30分鐘以上最理想。」

力量運動方面，心悠選擇難度較高的平板支撐，心悠說：「平板支撐適合在家中做，一次過訓練到外斜肌，腹橫肌等肌肉，又能強化背部。做平板支撐時，力量需集中在腹部，維持穩定呼吸，這個運動可以提升新陳代謝率，同時可以燃燒脂肪。」

▲ 黑仔接受心悠體能挑戰。（影片截圖）

另外，留家心悠亦緊隨潮流，透過社交平台接受體能挑戰，拍片玩運動接力，她就在網上挑戰姜皓文，之後黑仔亦拍片做了幾組運動，再挑戰袁偉豪。