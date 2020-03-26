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【新冠肺炎】再有至少12宗確診個案與酒吧有關　相關管理公司員工將需到檢疫中心隔離

社會 16:48 2020/03/26

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

今日（26日）再有多個確診個案與蘭桂坊有關。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午公布本港最新疫情，今日（26日）新增43宗確診個案其中多個感染群組確診病例增加，包括蘭桂坊音樂群組。

張竹君表示，第428宗確診個案為女警員，也有在3月20日曾到尖沙咀諾士佛臺All Night Long，因此可能與感染有關，詳情即睇：https://bit.ly/2UA4dNa

張竹君指針對灣仔Dusk Till Dawn、蘭桂坊的Insomnia、尖沙咀諾士佛臺All Night Long及灣仔Centre Stage四間酒吧，今日（26日）再增3位酒吧職員（第413、447及451宗個案），4位音樂人（第432、434、433及440宗個案）及4位曾到過涉事酒吧的人士（第422 、428、450、442宗個案）確診，另外第437宗個案則有到過蘭桂坊的Kagesha Lounge。

張竹君透露有一間公司負責管理涉事以上4間酒吧和9個樂隊，該公司一共有120多人，九成以上都為菲藉人士，當中已有合共16宗確診個案。她又指出因該公司有提供員工宿舍，因此在工作或家居上眾人都會有緊密接觸，有見受影響人數眾多，正在追蹤相關職員，眾人皆會列為密切接觸者，送到駿洋中心隔離，但因為很難追蹤共有多少市民曾到過以上酒吧，故需要靠有病徵的市民自己求醫。

【新冠肺炎】至少24人違檢疫令送隔離中心　檢疫人士拍片揭監察手帶3大漏洞

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記者：郭家穎

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