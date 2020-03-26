鄭麗琼涉FB轉發警員資料被捕　民主派質疑「政治檢控」目的為震懾市民

▲ 民主派立法會議員召開記者會，質疑警方拘捕鄭麗琼是有政治目的。（資料圖片）

中西區區議會主席、民主黨區議員鄭麗琼，涉在臉書轉發涉載有警員編號、相片、姓名等私人信息的貼文，被質疑違反法庭臨時禁制令，深夜被警方以「涉嫌作出具煽動意圖的作為」拘捕。民主派召開記者會批評警方有關行動為「政治檢控」。

法律界立法會議員郭榮鏗表示，一般而言有人違反臨時禁制令，會被控告藐視法庭，但警方動卻用一條「過時」的殖民地法例，背後的政治動機清晰可見。

郭榮鏗又認為，有關臨時禁制令本身已可圈可點，反問如有警員涉嫌違反守則，市民拍下照片希望找出當事人，以便向投訴警察課進行投訴，又是否涉嫌違反禁制令。

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公民黨立法會議員楊岳橋指，過去一年不少市民都會在網上轉發批評警方的帖文，質疑此舉是震懾民主派及全港市民，造成寒蟬效應，「一般而言，凌晨拘捕不外乎擔心潛逃或毀滅證據，但鄭麗琼身為區議會主席本身不會潛逃，要說證據網上一早可以截圖，鄭麗琼到底做了甚麼天大的錯事，要警方凌晨上門拘捕？」。

民主黨亦發聲明強烈譴責，質疑警方濫用禁制言論自由的惡法，事件明顯是政治拘捕，針對不偏不倚監察警隊的議員。民主黨批評是次事件明顯企圖以言入罪，製造寒蟬效應。該黨強調絕不因警方橫蠻濫捕而自我滅聲，必繼續監察警隊言行。

不過，民建聯立法會議員周浩鼎則認為，警方依法辦事，不存在濫捕，批評民主派議員亂扣帽子，縱容違法行為。

警方表示，近日有人在社交媒體，非法發佈警員和家人的個人資料，以及煽動暴力和仇恨言論，於是在凌晨拘捕鄭麗琼，會調查她是否同時干犯私隱條例，以及有否違反去年高等法院頒布的兩份臨時禁制令，從而干犯藐視法庭。

責任編輯：李淇