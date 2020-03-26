香港伍倫貢學院畢業生平均工資升1千　逾百航空系學生因疫情失實習機會

▲ 副校長蔡耀權指，畢業生平均工資微升1,000元，因大多畢業生從事社工類工作。（受訪者提供）

前身為香港城市大學專上學院，今年脫離城大並易名的香港伍倫貢學院，今（26日）公布2019年畢業生的升學及就業數據，1948名畢業生中，約8成選擇繼續學業，近2成選擇就業的畢業生平均工資較去年微升1,000元。副校長蔡耀權透露，新冠肺炎疫情令逾百名航空業學生失實習機會，並預期今屆約百名畢業生工作機會必然會因疫情而減少。

受新冠肺炎疫情影響，蔡耀權指，部分學生失實習機會，主要為航空業，包括機場營運及航空物流理學副學士、航空及飛行理學副學士，及營運及管理（榮譽）航空學士課程，涉及逾百名學生，但蔡耀權強調實習只為加強學習性質，並不會影響畢業，祈望6月後可補回實習機會予學生。而今生學院收生，部分亦會採用視像面試。

蔡耀權又預計今年畢業生工作機會必然會受疫情影響，主要影響貿易、批發、零售業、市場營銷及酒店業，而按照去年畢業生情況，只有16%畢業生選擇就業，當中有14.6%從事貿易、批發、零售業、5.6%從事市場營銷、7.9%從事酒店管理，預計涉影響學生約100人，蔡耀權指學院會多設立工作面試技巧的網上教學以增強學生競爭力。

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香港伍倫貢學院於去年11月至今年1月期間，透過網上問卷及電話訪問2279名副學士畢業生中的1950人，以調查其升學及就業數據，結果發現，8成受訪者指將繼續升學，當中近半選擇升讀政府資助學位課程，其次則升讀自資學位課程或本地修讀海外大學學位課程，各佔39%及8%。

餘下近2成選擇就業的受訪者當中，約65%畢業生可於一個月內找到工作，平均月薪達近1.68萬元，較2018年的1.58萬元微增近6%；並以修讀社會科學的畢業生的平均月薪最高，可達1.88萬元，較前一年增約832元，而畢業生最多投身社區服務行業（27%），其次為物流、貿易、批發行列等，其中有工商管理副學士畢業後月薪更可獲3.6萬元。蔡耀權指，去年社會事件對學生實習及就業情況並無大影響。

記者：鄧凱文、石嘉盈