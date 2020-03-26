【新冠肺炎】4間酒吧爆發感染群組　確診22歲女警曾到尖沙咀酒吧消遣

▲ 該名確診女警曾到有確診個案的尖沙咀酒吧。

新冠肺炎疫情持續，一名深水埗警署軍裝女警確診，衞生防護中心今日（26日）公布，該名女警在3月20日曾到尖沙咀酒吧All Night Long，該酒吧也涉及多名患者，中心指出該名女警在3月24日發燒，當日有上班，燒槍後與3名同事一同下午茶，現時未知有多少密切接觸者。

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而中心調查發現現時有4間酒吧涉及的確診個案累計逾20人，包括5名酒吧職員、12名樂隊成員、5名顧客等。涉事的酒吧分別於中環環蘭桂坊的Insomnia、灣仔Dusk Till Dawn、尖沙嘴諾士佛臺All Night Long及灣仔Centre Stage酒吧，四間酒吧屬同一集團管理。

▲ 女警曾到過的尖沙咀酒吧All Night Long現時已暫時停業。（陳國峰攝）

警方早前也公布有關女警的情況，指該名駐守深水埗警署的22歲女警，隸屬巡邏小隊 ，過去14日並沒有外遊記錄，在3月24日當值期間身體感到不適，並沒有參與任何前線工作，亦沒有與市民接觸。其後到政府醫院求醫，而醫院方面指女警曾經入住明愛醫院普通房病房半日，當時並沒有隔離。

▲ 警方早前發布女警所屬的警署進行消毒清潔。（香港警察Facebook）

醫管局總行政經理何婉霞今日（26日）又指出該名患者曾經入住普通科病房，有5名病人被列為密切接觸者，要接受隔離觀察，5人沒有特別病徵，另外在有關病房照顧過確診病人的職員有穿著保護裝備，涉及44人，暫時不用接受檢測。

何婉霞指出該名確診病人前日因肚痛及有少許發燒而入院，沒有外遊紀錄，沒有接觸過其他確診病人，院方有為他照過肺片，沒有感染跡象，入院時情況穩定，因此安排他進入普通病房，而醫院昨日為病人作測試，證實確診後即時安排到隔離病房。

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記者：郭家穎、伍瑋瑋