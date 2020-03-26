Uber司機申疫情資助難度高　Twitter引CEO關注成功獲批

▲ Uber早前宣布實施有薪病假政策，旗下司機及配送工人確診或必須接受隔離時，只須出示相關文件，便可以獲得14天有薪病假。

新冠肺炎來襲，經濟下行壓力加大，打工仔除了怕隨時被「炒魷魚」外，亦怕萬一染病無力負擔醫療開支。三藩市一名Uber司機，近日因懷疑染上新冠肺炎，而正接受家居隔離，當他向Uber申請有薪病假時，卻不得要領。最終他於Twitter上，詳細紀錄自己經歷，並呼籲Uber行政總裁Dara Khosrowshahi關注後，才得到官方正面回應。

Uber早前宣布實施有薪病假政策，旗下司機及配送工人確診或必須接受隔離時，只須出示相關文件，便可以獲得14天有薪病假。

該名60歲司機接受外媒《CNET》訪問時稱，兩周前開始感到不適，由於曾接載一名咳血及另一名到訪過台灣、已確診新冠肺炎的乘客，擔心自己亦受感染，故立即看醫生並接受隔離。但當他向Uber申請經濟援助時，由於官方要求提交一份新冠病毒檢測呈陽性的報告，或由一名專業醫療人士發出的隔離文件，而其檢測報告尚未出爐，變相未符合申請資格。

最終他於Twitter上，向Uber行政總裁Dara Khosrowshahi及高級副總裁Tony West發了24條推文，講述自己的經歷，成功引起關注。事件發生後8天，終於收取2108美元（約16300港元）援助。

另一名位於德州的25歲Uber司機Jonathan Perales，亦有類似經歷。他於本月接送一名患病乘客後，開始咳嗽和發燒，醫院指他有新冠肺炎的症狀，但由於全國缺乏檢測包，拒絕為他進行病毒檢測。當他向Uber申請有薪病假時，該公司要求提交證明文件，但他根本無法交出。

Uber表示，當司機申請有薪病假時，會參考其過去6個月的收入。例如在三藩市，如果一個司機平均一天賺取28美元，該公司將支付兩周共400美元的補助。Uber強調，公司擁有一個全天候的團隊，支援司機所需，承諾會盡快檢查並確認所有已提交文件，以便合資格者盡快獲得幫助。

責任編輯：姚慧儀