去年本港有597萬人擁智能手機　滲透率達91.5%

▲ 統計處調查指，去年本港共有約597萬名10歲以上人士擁有智能手機，滲透率達91.5%。（資料圖片）

政府統計處在2019年4月至7月期間進行調查，了解本港個人電腦和互聯網的普及程度。

調查結果顯示，本港去年有約597萬名10歲及以上人士擁有智能手機，滲透率達91.5%，較2018年增加16萬人。長者使用智能手機比率的增幅更特別明顯，去年智能手機在長者的普及率為65.1%，即大約每3名長者中便有2名擁有智能手機，相比2018年比率只有57.2%，即約每5名長者中只有3名擁有智能手機。

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另外，去年有248萬個住戶家中有接駁互聯網，佔全港住戶的94.1%，較2018年的92.3%為高。在該些住戶中，智能手機是最普遍用以接駁互聯網的設備（99.7%），其次是個人電腦（82.4%）。



調查又指，互聯網的使用愈趨普遍。在統計前12個月內，有91.7%10歲及以上人士曾使用互聯網，較2018年的上升1.2個百分點。在65歲及以上長者，互聯網的普及更見顯著，去年有62.2%長者曾使用互聯網，較2018年的56.3%大增5.9%。

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而懂得使用個人電腦的人士亦持續增長。去年懂得使用個人電腦的10歲及以上人士達88.3%，較2018年增3.2個百分點。長者在此方面也有所進步，由2018年的40.8%，增11.4%至去年的52.2%。

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責任編輯：徐紹軒