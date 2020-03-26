【父子情】物流司機爸爸不敵行業轉型恐被裁　兒子拍片記錄最後工作日見證敬業精神

▲ 台灣19歲網民白昆禾以影片記錄爸爸「最後一個工作日」，見證爸爸的敬業精神。

這是一段暖心父子的故事。台灣19歲網民白昆禾以影片記錄爸爸「最後一個工作日」，當中見證了爸爸的敬業精神，也記錄了父子情和人情味。

記錄爸爸工作真實一面

白昆禾花了快4個月才把影片日記（vlog）剪輯好，他想把當下的感覺呈現出來。而不喜歡被拍的爸爸常跟兒子笑說，待他死後才把他的影像公開。兒子於Instagram寫道，希望記錄爸爸平時工作時最真實的樣子，也讓他將來留念。

我喜歡紀錄，喜歡把一些真實動人的事物記錄下來。

▲ 兩父子在車上談笑風生。（影片截圖）

爸爸擔任物流司機，在物流業轉型的年代，他服務的公司將外判工作，因此需作出人力調整，裁減部分員工。雖然公司未公布裁員名單，但爸爸因去年出過車禍，他恐怕自己就是被裁的一員。

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廿年來5時半出門工作

就在公司公布裁員名單的一天，白昆禾決定陪著爸爸去上班，以影片記錄爸爸最後一個工作日。爸爸每天清晨5時半，便開著電單車去上班，這種生活已維持了20年。

到達公司後，爸爸忙著整理貨物，早上近7時開始外出送貨，展開辛勞的一天。有客人知道他可能最後一天工作，特意送上禮物感激他多年幫忙，還表示她初入行時，白昆禾的爸爸教曉她不少東西。她在紙條上寫道︰

跟你認識的時間雖然不長，但可以感覺到，你是一個認真努力的人。

▲ 有客人知道爸爸可能最後一天工作，特意送上禮物感激他多年幫忙。（影片截圖）

還有客人大讚爸爸人很好，她身體不舒服的時候，爸爸都會幫忙把她的貨物搬上樓。

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爸爸︰每個人都有故事

白昆禾回憶他出生那一年，剛好是爸爸來到這間公司工作的第一年。在拍攝過程中，他發現爸爸真是一個很努力認真工作的人，他說著不禁感動落淚。

▲ 白昆禾說起爸爸工作認真努力，不禁感動落淚。（影片截圖）

爸爸亦有感而發說，他多年來一直本著「真誠」做事。影片的最後揭曉，爸爸原來不在裁員名單上。兒子在他的YouTube頻道上載了影片，爸爸留言表示︰

每個人都是有故事的，我比較幸福有寶貝記録我的生命軌跡，謝謝兒子。

▲ 爸爸一直本著「真誠」做事。（影片截圖）

說起與父母的關係，白昆禾指自己到高中時，才發現爸媽對他最大的幫助就是「愛」，這是父母19年來對他從沒改變的事。他在影片中深情跟爸爸說︰

能當你兒子是我這輩子最幸福的事。

影片獲白昆禾授權

責任編輯︰駱秀玲