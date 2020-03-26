【超市大搜查】拆解乳酸飲品邪惡高糖陷阱　營養師：飲品未必有活性乳酸菌

▲ 營養師拆解乳酸飲品糖份陷阱、乳酸菌對小朋友的益處。

乳酸飲品聲稱含有大量活性益生菌，惟不少研究顯示，乳酸飲品含大量糖份，飲品內的活性乳酸可能因儲存不當而失去益生菌的功效。TOPick找來營養師李杏榆（Annie）分析糖份及益生菌對小朋友影響。

Annie表示，含活性乳酸菌的乳酸飲品能增加小朋友的免疫力及腸胃健康，

但市面上的乳酸飲品可能只有乳酸味，不一定含有活性乳酸菌。

乳酸飲品沒有活性乳酸菌便沒有效處

而乳酸菌是益生菌的其中一種，Annie指，對人體有益的是活性益生菌，「問題是很多乳酸飲品在製造時加入活性乳酸菌，但有可能因儲存不當而導致活性乳酸菌消失。」她表示，若乳酸飲品內沒有活性乳酸菌，便沒有聲稱有助腸道健康的益處。

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益生菌的3種功效

Annie指出，益生菌有3種功效，分別是增強腸道免疫力及營養吸收、減少過敏症狀和改善腸胃消化功能，以解決腹瀉、便秘等問題。而小朋友攝取活性益生菌能幫助他們改善營養消化、腸道吸收的問題。

乳酸飲品含糖量超高

Annie表示，大部分乳酸飲品聲稱低脂，最主要因為飲品中加入低脂奶粉，「但絕少乳酸飲品表明低糖或無糖。」她指，乳酸飲品內的乳酸菌存活時需要糖，所以糖份越多，乳酸菌時間便能越長，變相乳酸飲品含糖量高，

小朋友好容易就攝取過多糖份，若小朋友患有乳糖不耐症更會有過敏反應，如腹瀉及皮膚敏感。

可用益生菌補充品代替乳酸飲品

Annie提出建議，家長發現小朋友的腸胃比較敏感而出現腹瀉、便秘等問題，可選擇益生菌補充品代替乳酸飲品，「乳酸飲品所含的益生菌比較單一，但小朋友的腸道需要不同的益生菌，認為家長可留意孩子的需要而選購不同營養的益生菌。」

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記者：梁節儀