▲ 2月份對外商品貿易統計，香港出口升4.3%。(經濟日報資料圖片)

香港出口經過今年1月份按年暴瀉22.7%後，2月份稍為回升，遠勝市場預期跌22%。上月香港整體出口貨值為2,386億元，按年升4.3%。不過，廠商們直言未來數月跌勢將會更「嚇人」，3月份出口或大跌超過5成，預計全年亦會錄雙位數字跌幅。

政府表示，由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，每年1月及2月份的貿易統計數字通常有較大波動。因此，1月及2月份的貿易統計數字適宜合併分析。合併1月及2月份計算以中和農曆新年假期出現在不同日子的影響，整體出口貨值按年下跌12%。

今次新冠肺炎疫情2月起在全球擴散，市場早已預期外貿數字繼續疲弱，有機會重返2009年全年出口大跌12.57%的慘況，出口業重陷寒冬。

至於今年2月份香港整體進口貨值為2,771億元，按年下跌0.1%。

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香港上月輸往亞洲的整體出口貨值按年上升11.2%。當中以輸住越南升幅最勁，達43.5%，往台灣亦升38.3%，而輸往內地亦升13.2%。另一方面，輸往日本和南韓則分別跌17.4%和16%。輸往亞洲以外地區方面，輸往英國更大跌34.9%，往美國亦跌16.5%。

以類別計上月部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」、「動力產生機械及儀器」和「非金屬礦物製品」，分別升20.1%、82.1%和12.6%。然而，「通訊、錄音及音響設備和儀器」和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」分別下跌14.3%和12.9%。

政府發言人表示，今年首2個月合計，出口貨值跌幅擴大至12%，反映新型冠狀病毒疫情爆發對區內貿易和生產活動造成的嚴重干擾。新型冠狀病毒全球大流行，令大部分主要出口市場的需求大幅下挫，外圍貿易環境最近已變得更為嚴峻。因此，香港的商品出口表現短期內料會維持低迷。

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責任編輯：洪芷晴