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傳挑戰林健鋒總商會議席　王維基：絕對不會參選立法會

政治 18:01 2020/03/26

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

王維基。（資料圖片）

9月立法會將舉行換屆選舉，政圈近日盛傳HKTVmall創辦人王維基有意再次出選，角逐商界（第一）的功能界別議席，挑戰現任議員林健鋒。王維基今日就斬釘截鐵回應指：「絕對不會參選立法會」。

總商會的議席，自由黨榮譽主席田北俊做了兩屆，之後由本屬自由黨的林健鋒出任，但林健鋒於2008年10月與其他自由黨友另起爐灶，成立經民聯的前身經濟動力。結果，林健鋒由2004年連任至今，料爭取第4度連任。

多年來，由於同屬商界政黨，自由黨與經民聯一直競爭激烈，上屆立法會選舉，自由黨便派出現陳浩濂挑戰林健鋒地位，結果僅以67票之差落敗，陳其後就加入政府，擔任財經及庫務局副局長。

近日政商界傳出，自由黨友好的王維基，上屆港島區直選落敗後，有意轉戰總商會議席，碰巧，出任總商會行政總裁8年的王維基太太袁莎妮，本月底離任，她近日接受商會刊物訪問時，亦自言略懂「商業、政策和政治」的處理技巧，無論未來怎樣發展，都一定會繼續服務香港，令人揣測她不會單做「全職老婆」。

就此王維基一直未就傳聞作回應，他今日在公布業績記者會上，再被問到參選意向，終開腔表明「絕對不會參選立法會」。

值得留意的是，在新冠肺炎爆發至今，王維基和林健鋒都分別自設廠房，製造港產口罩，紓緩本港仍未解決的口罩荒，兩人的舉措均大獲好評。

撰文 : 傅流螢

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