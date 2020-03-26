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【新冠肺炎】再多4名確診者康復出院　累計出院人數增至110人

社會 18:01 2020/03/26

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

本港已今共有110名確診新冠肺炎者康復出院。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情肆虐，本港至今共累計453宗確診個案。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去24小時，醫管局共呈報210宗懷疑個案，至今共有441人仍然留醫；再多4名確診者康復出院（第105宗、第170宗、第185宗、第289宗） ，至今出院人數增至110人。

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另外仍然留院的患者，有4人危殆（第119宗、第192宗、第312宗、第338宗），1人嚴重（第291宗），其餘292人情況穩定。而截至今日中午12時，公立醫院共使用1012張負壓病床；534間負壓隔離病房，使用率分別是57%及74%。

何婉霞交代指，其中一位確診病人在曾入住普通科病房，3月24日肚痛及發燒而入院，沒有外遊紀錄，沒有接觸確診病人，當時他的肺部沒有感染象徵，至昨日為他作新型冠狀病毒測試，其結果為呈陽性，院方已即時替他轉到隔離病房；曾在同一普通病房的5位病人會被列為密切接觸者，他們現時沒有任何特別病徵，當局會密切留意其情況；而負責照顧該病房的4位職員當時有身穿合資格的保護衣，現暫無需接受檢測。

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至於局方將陸續在急症室設立分流檢疫站，為懷疑個案的病人抽取樣本作測試，其間病人需在等候區等候結果，不得在區內進食或隨便走動，何婉霞澄清指，基於感染控制方面，並不建議他們購買食物或叫外賣吃，如病人需前往洗手間，可通知醫院人員安排；院方亦會預備乾糧及飲料予他們。

責任編輯：郭詩詩

冠狀病毒 肺炎 發燒 武漢肺炎 新冠肺炎

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