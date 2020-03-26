【口罩供應】HKTVmall口罩1至2周內發售約2元一個　王維基：做口罩不是為賺錢

▲ HKTV行政總裁王維基宣布，預計HKTV mall試產的口罩將於一至兩星期內預售。

新冠肺炎疫情持續，社會各界近期陸續在港設廠生產口罩。當中，HKTV行政總裁王維基今日（26日）宣布，預計HKTV mall試產的口罩將於一至兩星期內預售，每個口罩售價約2元，每日產量可達6萬至10萬個，產品現時正送往實驗室進行ASTM Level 2的測試，期望可取得認證。

王維基今日在業績發布會宣布上述消息，並在會上親自戴上HKTVmall試產的口罩，強調現時所有的原材料可以生產1000萬個口罩，公司前期已為此投入了250萬至260萬港元。

王維基指出，預計每日產量可達6萬至10萬個，強調自己「做口罩不是為賺錢」，只是「希望香港人健康」才會考慮生產。據早前報道，約一個月前由王維基在台灣以20萬美金購入的口罩製造機，已運抵將軍澳總部，而無塵車間已通過相關驗證。

港產「愛的家」口罩4月初開售，4大開售途徑：【第一頁】

CareHK4月初網售200萬個口罩，每個不用2元：【第二頁】

更多有關口罩資料，請看:

【口罩質素】標示BFE+PFE+VFE>95% 未必等於品質好 化學博士K Kwong教分口罩真假

【港口罩品牌供應】愛的家+Oxyair Mask+尚芳保健 9間香港品牌口罩商售價規格開售日

責任編輯:羅嘉欣