【法證先鋒IV】陳敏之演人格分裂考演技　盤點歷年TVB經典多重格角色

▲ TVB歷年5大經典人格分裂角色。

TVB劇集《法證先鋒IV》最後單元連環兇殺案內，殺死袁氏夫婦的兇手藍嘉美（陳敏之飾）落網。不過，藍嘉美因走不出家姐藍嘉宜被殺的陰霾，故患有人格分裂，犯案時變身成家姐，殺死袁氏夫婦保護自己。

2009年，藍嘉宜與男友在三藩市被殺，身中多刀，臉上劃有大交叉血痕，車上播放《綠袖子》音樂。藍嘉美自小受家姐保護，因未能接受她的突然離去，故患上人格分裂，在其受刺激及無法承受外來壓力時會變成「家姐」，以家姐相同的死法殺人，保護自己。

陳敏之演的雙重人格角色甚考演技，因兩個人物的性格迥異。而人格分裂角色在TVB劇集亦頗為常見，TOPick就挑選出5位演繹TVB劇的經典「人格分裂」角色，與觀眾一同重溫！

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▲ 陳敏之在《法證先鋒IV》演藍嘉美及藍嘉宜。（《法證先鋒IV》截圖）

1. 黃智雯《三個女人一個因》

2018年劇集《三個女人一個因》內，黃智雯一人分演三個人格的角色：主人格方以因、第二人格Pina Colada，及第三人格愁擘擘。

由於主人格方以因童年遭逢家庭突變而產生童年陰影，更失去10歲前的記憶，並患上三重人格障礙症。她與母親的關係惡劣，多年來的性格冷酷、孤僻，但做事非常認真。

▲ 黃智雯在《三個女人一個因》中演方以因。（《三個女人一個因》截圖）

第二人格Pina Colada是為了保守方以因媽媽婚外情的秘密而誕生。Pina的個性狂野暴躁，好勇鬥狠，有義氣且身手了得，與主人格互有不滿，後成為方以因的保護者。

第三人格愁擘擘是為了保守方以因爸爸真正死因的秘密而存在。愁擘擘個性負面，憂愁膽小，欠缺自信心及缺乏存在感，與主人格的關係較好。

黃智雯以三種不同方式演繹出三個人格，劇集播出時大受好評，她更憑此角勇奪馬來西亞及新加坡的TVB視后，成績驕人！

2. 楊怡《仁心解碼II》

2013年劇集《仁心解碼II》中，楊怡飾演林頌恩一角。

她在劇中演過毒品調查科臥底、警署警長及刑事紀錄科人員，並患有解離性失憶症。但在後段因被綁架、反綁雙手、布條封嘴、放血，導致精神分裂。

▲ 楊怡在《仁心解碼II》中演林頌恩。（《仁心解碼II》截圖）

林頌恩分裂出的第二人格是爸爸蔣大軍（李家鼎飾），並變成變態殺人狂魔，先後殺害6人，最後開槍自殺身亡。

3. 鄧健泓《刑警》

2010年劇集《刑警》中，鄧健泓飾演醫生丁遠浩一角，並患有多重人格。

他的為人花心，時常花天酒地，遇上一夜情對象Tracy，對方癡戀他，二人反目後，Tracy為他自殺，並在死前挖下雙眼寄給丁遠浩。

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▲ 鄧健泓在《刑警》中演丁遠浩。（《刑警》截圖）

丁遠浩大受刺激下，分裂出第二人格，變成Tracy。自此，丁遠浩每次嫖妓後就會變身Tracy，殺害風塵女子，最終在別人教唆下以Tracy殺人的方式，令丁遠浩自殺身亡。

4. 駱達華《陀槍師姐II》

2000年劇集《陀槍師姐II》中的「面具色魔殺人案」，駱達華飾演變態殺手鮑國平。

鮑國平的性格膽小懦弱性格令人憐憫，但當他的人格分裂症病發時便會變成翁文成，殺人手法極度兇殘。

▲ 駱達華在《陀槍師姐II》中演鮑國平。（《陀槍師姐II》截圖）

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人格分裂後的鮑國平化身計程車判官翁文成，到處懲罰行為不檢之女子，他先後強姦4人，姦殺2人。

之後，警方派出臥底陳三元（滕麗名飾）假扮水性楊花之人，惜逃不過一劫，慘遭鮑國平的蹂躪，成為TVB劇經典場面。

駱達華兇狠的眼神及角色殺人手法，成為不少80及90後的「童年陰影」。

5. 蔡康年《陀槍師姐IV》

2002年劇集《陀槍師姐II》中，蔡康年飾演有多重人格的陳志聰，包括：大B、奀仔、阿Sam、珠女等15種人格。

▲ 蔡康年在《陀槍師姐IV》中演陳志聰。（《陀槍師姐IV》截圖）

他對身上有消毒藥水味的女人非常敏感，變成大B時每殺害一個人，就會砍去洋娃娃的頭。蔡康年當年兇悍及凌厲的殺人眼神，都令觀眾非常深刻。

而在2008年劇集《法證先鋒II》，蔡康年再一次做精神有問題的殺人犯，殺犯身體有殘障的女士。而他在劇中不幸離世的女兒亦叫朱女。

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