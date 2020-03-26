  • 24°C
香港時間 : 2020326日 (週四) 19:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【唯唯當爸】梁競徽報喜太太誕第二胎　梁烈唯：妳們令我這生多富有

娛樂 18:15 2020/03/26

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

梁競徽再當爸爸。

原名梁烈唯的梁競徽，早前承認太太Tina懷有第二胎，一直對家中喜事低調的唯唯，今日在微博上載一張嬰兒照，雖然沒透露太太是否成功誕B，但唯唯感性發文表示平淡是福，相信唯唯已再為人父。

唯唯上載初生BB照。（取自微博）

梁競徽 （梁烈唯）今日在微博上載BB相，以及大女兒的照片，並發表感性文，寫道：

如果讓我重新選，我的選擇還是一樣，路即使再難走，我們還是有路走，而且可以手牽手！即使美夢不長久，平淡是福我們有！感謝妳們令我這生多富有

早前梁競徽太太Tina和應采兒合照，莫家嘉表示正迎接兩個BB，透露了梁競徽太太和應采兒都雙雙懷孕的消息。

早前黃浩然太太跟懷孕的Tina（左）及應采兒合照。（取自facebook）

梁競徽太太與應采兒再度懷孕，詳情請看：https://bit.ly/2WQNhF7

後來唯唯才在社交平台報喜，並貼出大女彤彤與BB床的合照，並公布喜訊：「今天好開心的跟大家分享～我們家裡會再多一位新成員，彤彤會做家姐了！真的非常感恩！」

梁競徽感恩家裏將會再多一位新成員，並指彤彤將會成為家姐。

唯唯早前貼出大女跟BB床合照。（取自微博）

不過唯唯對再添丁一事十分低調，鮮有公開談及再為父心情，而今日發文，也未直接道明太太成功生B，也沒透露BB性別。

原名梁烈唯的梁競徽於2014年迎聚Tina，Tina於2017年誕下長女梁亦彤（Karina），事隔3年後，夫婦再度為人父母，增添喜事。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【真情剖白】唐詩詠罕有談伴侶關係　跟馬國明心靈相通只有一缺點
今日 14:14
【真情剖白】唐詩詠罕有談伴侶關係　跟馬國明心靈相通只有一缺點
【開心速遞】「威龍Annie」楊嘉欣誕B榮升靚媽　《愛回家》隱藏美女家境雄厚
18:31 2020/03/25
【開心速遞】「威龍Annie」楊嘉欣誕B榮升靚媽　《愛回家》隱藏美女家境雄厚
【離開香港】喬寶寶移民蘇格蘭與家人團聚　乘搭夜機道別：再見香港
今日 11:35
【離開香港】喬寶寶移民蘇格蘭與家人團聚　乘搭夜機道別：再見香港
娛樂人物職業 演員 梁競徽 懷孕

最高瀏覽

【港產口罩】BFE 99%+PFE 97%+獨立包裝 尚芳成人口罩3月26日預售登記
19:30 2020/03/25
【港產口罩】BFE 99%+PFE 97%+獨立包裝 尚芳成人口罩3月26日預售登記
【口罩供應】三層外科口罩每盒30個裝　PubliccareU.K口罩公布全港20間銷售藥房地址
16:15 2020/03/25
【口罩供應】三層外科口罩每盒30個裝　PubliccareU.K口罩公布全港20間銷售藥房地址
【美國疫情】女醫護確診新冠肺炎家中死亡　4歲孩子伴屍16小時始被發現
今日 09:58
【美國疫情】女醫護確診新冠肺炎家中死亡　4歲孩子伴屍16小時始被發現