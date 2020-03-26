【港產口罩】CareHK4月初網售200萬個口罩每個不用2元　實惠分店賣20萬個現貨口罩

▲ CareHK4月初網售200萬個口罩每個不用2元，實惠分店亦有現貨賣。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應仍然緊張。由數名工商界人士成立的本地口罩廠「CareHK匯愛」今日（26日）宣布，將與「Pricerite實惠」合作，於4月初在網上公開銷售200萬個口罩，並於實惠實體店發售20萬個口罩，每個售價為1.95元，包括成人及兒童版口罩，有關詳情將於「CareHK匯愛」及「Pricerite實惠」網站公布。

「CareHK」主席､經民聯副主席林健鋒表示，現時廠房的3條生產線已試行運作，並作最後調校，其餘2條生產線預計緊接於4月投產，銷售的口罩為100%香港製造，並已送往有關方面認證，有信心可取得ASTM LEVEL 1標準。

▲ 「CareHK」4月初網售200萬個口罩，每個不用2元。（經濟日報資料圖片）

林健鋒指，「CareHK」將與「Pricerite實惠」合作，於4月初展開首輪網上銷售，數目為200萬個口罩，包括成人及兒童口罩，亦會與「Pricerite實惠」實體店合作，供市民購買，首批數量為20萬個。

林健鋒說，未來一年除了每月穩定供應口罩予廣大市民及政府部門使用外，亦承諾每月捐贈20萬個口罩予社會上有需要人士。

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記者：陳曉瑩