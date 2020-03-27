【留家煲劇】日本冬季最高收視劇《忒修斯之船》　竹內涼真穿越時空為父翻案

▲ 由竹内涼真（右2）主演《忒修斯之船》成為冬季日劇最高收視劇集。（©DAIEI TV FILM CO.,LTD./TBS）

新冠肺炎疫情下宜煲劇，而最近穿越劇更是大行其道。除爆紅台劇《想見你》、大受好評的Viu TV劇《二月廿九》外，這部2020年日本冬季最高收視（3月22日結局達19・6%）的TBS 「日九」劇集《忒修斯之船》，也大玩穿越

由竹內涼真、鈴木亮平、榮倉奈奈及上野樹里主演的日劇《忒修斯之船》，包括「穿越時空、推理懸疑、家庭倫理」三大元素，帶出「加害者家庭」的悲哀。



古希臘的哲學議題

「忒修斯之船」是一個古希臘的哲學議題，問題是「如果雅典國王忒修斯船上的木頭被逐一替換，直到所有的木頭都不是原來的木頭，那麼這艘船還是原來的那一艘嗎？如果不是，那是從什麼時候開始？」

▲ 上野樹里飾演田村由紀，支持丈夫田村心為其父親翻案。（©DAIEI TV FILM CO.,LTD./TBS）

劇集《忒修斯之船》改編自東元俊哉的同名漫畫改編，講述平成元年1989年，在北海道一個積雪很深的村內，發生「音臼小無差別大量殺人事件」，當地小學21名學生及教職員被人下毒殺害，警察佐野文吾（鈴木亮平飾演）被捕。

他是駐守村內的警官，為人開朗又豪快，也是兩子一女的好父親，得到家人以至村民的喜愛。雖然他一直堅持無罪，卻被判處死刑，一直被關在獄中等候處刑。

「加害者家庭」的痛苦

主角田村心作為加害者的兒子，從小就斷被欺負、搬家，受盡歧視，母親（榮倉奈奈飾演）經常要低頭向鄰居謝罪，母親也告訴兩子一女，對著別人不能哭也不能笑，隱姓埋名地生活。

到了令和年代，長大後的田村心（竹內涼真）也因為相信父親犯下過錯而令他們一家受苦，從未有探望獄中父親。

唯獨是田村心的妻子由紀（上野樹里飾演）相信心的父親案件可能有內情，可惜她誕下兒子後就因拼發症而死。臨死前，她力勸丈夫要好好面對父親的事，並希望他用她搜集該案的資料，再調查該宗懸案。

▲ 田村心在一場濃霧中倒下，醒來時穿越了時空回到31年前。（©DAIEI TV FILM CO.,LTD./TBS）



回到31年前為父親翻案

就在田村心決定前往監獄看他時，眼前出現迷霧，他穿越時空回到1989年事件發生前，於是他決定阻止事件發生，希望改變歷史，令家人不再痛苦地生活。

故事重點就是田村心回到31年前，不單只遇上音臼小學一眾師生及村民，不斷努力去扭轉歷史，阻止悲劇發生，與此同時，他也要查出誰是真兇。然而，這條村的人對於田村心這位外來人充滿戒心和敵意，令他多度身陷險境。

到底他回到過去後所做的事，如何改寫了原本的歷史，以及人與人之間的關係？他又能否為家人尋回失落了的快樂？

劇中主角不只一次穿越時空，令現實不斷被改寫，推理懸疑味濃，而親情更是貫穿全劇的重要元素。特別是當他發現事件發生前，母親是如何活潑開朗愛笑，一家人幸福歡樂，更推動竹內涼真不惜一切為父親翻案的，希望令家人快樂團聚的決心。

▲ 田村心穿越時空回到1989年後，終於見到當時仍未入獄的警察父親佐野文吾（鈴木亮平飾演）。（©DAIEI TV FILM CO.,LTD./TBS）

竹內涼真首次擔正

26歲的竹內涼真首次擔正劇集，就要挑戰演技，皆因角色內心經常面對複雜的情緒。他對父親由憤恨，懷疑他是黑警，到發現他其實是好警察、愛鍚家人就深感欣慰。他最初不敢和父親相認，又怕父親知道他將會被加害面對死刑，內心百般矛盾，情緒變化複雜，差不多每集都情緒爆發地哭起來。

鈴木亮平和榮倉奈奈則要演繹其角色在中年及老年時截然不同的心境，而上野樹里的由紀，在某次被改寫了歷史後就不是田村心的妻子，而成為調查這宗兇案的記者。一眾主角及配角角色的身份處境改變，令整齣劇增加戲味，吸引追看，成為冬季劇收視之冠不無原因。

INFO

《忒修斯之船》（1至10集已於myTVSUPER上架）

撰文：程日

