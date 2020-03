【留家煲劇】雲露娜維達演另類歷史劇《反美陰謀》　借納粹德國總統影射特朗普

▲ 由雲露娜維達主演的HBO新迷你劇《反美陰謀》,是以1940年為背景的另類歷史劇。

亞洲劇集近期「穿越劇」大行其道,美劇方面,就多了另類歷史劇集。

由雲露娜維達(Winona Ryder)和John Turtorro等主演的HBO新劇《反美陰謀》(The Plot Against America),是繼小說改編的《高堡奇人》(The Man in the High Castle) 後,另一齣以假如二戰歷史改寫為題材的小說改編美劇。

假如飛行英雄兼納粹主義者Charles Lindbergh參加1940年的美國總統競選並打敗了羅斯福當選,美國會變成如何模樣?

▲ 有影響力的猶太教拉比(John Turturro飾演),竟然支持飛行英雄兼納粹主義者Charles Lindbergh參選總統,令美國走向法西斯主義。

《反美陰謀》此部迷你劇由David Simon和Ed Burns(HBO《毒網風雲》和《殺戮一代》)共同創作,改編自Philip Roth 2004年的同名小說,以1940年為背景,通過位於新澤西一個工人階級猶太家庭Levin家族的角度,看親德國納粹主義的時代名人Charles Lindbergh在政壇上的崛起,以及帶來的災難性影響。

Charles Lindbergh真有其人,1927年25歲的他於駕駛單引擎飛機聖路易斯精神號(Spirit of St. Louis.),從紐約市羅斯福飛行場橫跨大西洋飛至巴黎巴黎-勒布爾熱機場,成為歷史上首位成功完成單人不著陸飛行橫跨大西洋的人,並因此獲贈榮譽勳章。

在歐洲法西斯主義盛行時,Lindbergh數次奉美軍之命往德國。1938年,納粹德國更授予Lindbergh德國榮譽勳章,顯示他和納粹親近。

▲ 作為猶太家庭的一份子,有人不滿美國獨善其身,情願去加拿大參軍,去歐洲對抗納粹德國。

德國發動第二次世界大戰後,Lindbergh得到孤立主義和親德政治派系的支持,於1940年末成為是美國第一委員會(America First Committee)發言人,得到不少支持者。

1941年他更在國會前提案建議美國和納粹德國建立中立關係,並曾批評猶太人背後操縱,要美國加入同盟國。

現實中,Charles Lindbergh並沒有於1940年參選美國總統,但有文獻曾指出當年共和黨內有好些支持孤立主義人士希望他參加總統競選,因而啟發到Philip Roth 想像Lindbergh若然登上美國總統席位後,這個民主大國會走上一條怎樣的路。

有別於由Philip Dick著名小說改編的劇集《高堡奇人》(The Man in the High Castle) 假設邪惡軸心國在二戰勝出後如何改變美國,此劇就集中在美國假如沒有參加二戰,國內反猶太主義因Lindbergh總統而升溫,怎樣令劇中主角的猶太家庭由本來的幸福生活跌入惡夢之中。

該個家庭中的一位7歲男童Philip,正是作者的化身。

▲ 《反美陰謀》雖然是虛構歷史,卻呼應了當今美國的政治氣氛。

雖然涉及歷史名人,但較吃重的角色其實是周邊的人物,如見風駛𢃇的猶太教拉比Lionel Bengelsdorf(John Turtorro飾演)就相信Lindbergh他反對美國參與歐洲戰爭,只是不想出兵造成人命傷亡,而非反猶太人。在他支持下,迷惑一班猶太人相信他並非反猶太人,最終促使Lindbergh當選總統。

雲露娜維達劇中就飾演被Lionel Bengelsdorf的地位吸引而跟他結婚的猶太女人,她還投了票給Lindbergh,因而令擔心作為猶太人安危的妹妹跟她反目。而隨著Lindbergh總統上任後,猶太商店常被毁,猶太人在集會中又被打,令在猶太社區生活的人誠惶誠恐。

Levin家中各人對社會的急劇轉變也有不同的回應。

此劇共6集,目前只播出了兩集,節奏略嫌緩慢,著重時代氛圍及細節描繪。最引人談論是,故事中Charles Lindbergh的名人身份和政見,似乎預視了2016年的特朗普當選,令原著小說被視為極具先見。

INFO



《反美陰謀》(共6集)

播映日期及時間:逢星期一早上9時與美國同步,晚上10時重播

頻道: HBO 及HBO GO (可於NowTV及NowE上選看)

撰文:程日