【心繫香港】喬寶寶難忘做清潔工廁所進餐　為送基層口罩延遲離港決定

▲ 喬寶寶少年曾做清潔工。

喬寶寶暫別娛樂圈，日前乘夜機前往蘇格蘭與家人團聚。喬寶寶臨離港前，接受港台訪問，分享入行經歷，出身基層的喬寶寶，不忘為社會服務的勞苦大眾，因此在疫情爆發當下，他寧願延遲舉家移民的日子，離港前四出發抗疫物資。

喬寶寶接受香港電台第二台《安哥同學會》主持陳圖安訪問，談及少年打工經驗。喬寶寶入行前曾於懲教署工作近16年，但原來他第一份工作是15歲時於連鎖快餐店清潔洗手間。

▲ 喬寶寶接受陳圖安訪問。（圖片：港台）

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他指：「當時時薪五元，我為了有汽水、薯條同個包，所以想做這份工。」

喬寶寶憶述上班第二天，經理叫他不要在休息室進餐，因為同事指他身上「有味好臭」。

喬寶寶稱︰「經理叫我去工作崗位（洗手間）食，還送多個包給我。我第一個反應係『哇，好著數喎』，因為只得我一個人可以多一個包，而其他人沒有。」

▲ 喬寶寶離港前，跟好友郭秀雲到離島執垃圾。

喬寶寶性格樂觀，總會將負面的事看成正面，坦言清潔的工作總需要人做，不會感到難受。

或許因為個人經歷，令喬寶寶更能體會前線清潔工的困難，故疫情以來他頻頻出動派發抗疫物資，更號召朋友一同當義工，在油麻地、南丫島為長者及清潔工人送上口罩等物資。

他表示：「我經歷過沙士，當時老婆懷著細仔，我仍在做懲教，一星期只敢返家一次，因為不想屋企人有事。我相信今次疫情都一樣會過，問題係這幾個月怎度過。香港是一個大家庭，沒人想自己屋企有事。」

▲ 喬寶寶跟家人已返蘇格蘭。（取自facebook )

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喬寶寶坦言宗教信仰讓他時刻提醒自己要「保護弱者、招呼窮人、回饋社會」，故平日不時擔當義工的他，今次便有錢出錢有力出力，更希望傳媒的報道能啟發更多人身體力行，關心社會上有需要的人。

喬寶寶還透露，今年2月24日是結婚30周年的日子，原本計劃提早出發到蘇格蘭與太太慶祝，但他眼見香港不少人需要抗疫物資，便留下來為社群服務。

已啟程移居蘇格蘭與太太及兩子團聚的喬寶寶，原本很多朋友都相約餞別飯聚，但都因疫情而取消，老友郭秀雲在他離港前，為其安排一個別開生面的餞別活動，坐艇仔深入南丫島石灣執垃圾，喬寶寶十分感激郭秀雲為他留下一個難忘的環保回憶。