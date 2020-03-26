灣仔區議會23條爭議　揭素人內訌非首次

▲ 民主派取得大部份區議會主導權，但掌握主導後卻出現內訌情況。（資料圖片）

灣仔區議會由民主派主導，但今個星期（24日）舉行的大會，竟否決將反對《基本法》第23條納入議程，令外界大感意外，更惹來政治素人變節疑雲。其實，23條爭議之前，灣仔區議會的民主派早已發出內訌事件。

本月中，灣仔區議會舉行撥款及常務委員會，因部分素人抗議離場而流會告終。事後有份離場的灣仔區議員張嘉莉，將矛頭指向灣仔區議會主席楊雪盈。

張嘉莉當時不滿，楊雪盈於會上才發出區議會明年預算文件，而文件制定期間未有諮詢其他區議員，更嚴詞批評灣仔區議會主席楊雪盈「閉門造車、獨攬大權」。楊雪盈之後亦承認，自己作為新主席，議會內溝通或有不足，但強調議席及主導權是以血汗換取，沒有內耗空間。

不過，流會事件只過去半個月，灣仔區議會以4票贊成、8票反對，大比票否決將「反對23條立法」列入議程。當中，投下反對票的4名政治素人，分別為張嘉莉、梁柏堅、邱汶珊及李永財。張嘉莉事後被人民力量前主席袁彌明點名，稱張曾與建制派合作導致流會，又不斷攻擊民主派組織「灣仔起步」。

梁柏堅則指，今次是會前十秒才知悉有人提出有關23條的議程，不滿凌駕程序，質疑有人想「騎劫」，不支持納入議程便是鬼，更大嘆「搞民主最難搞係嗰班所謂自己友」。李永財認為，強行加插議程是違反程序。

楊雪盈所屬的「灣仔起步」就解釋，已將23條議程放在最後，強調頂住23條是民主派基本責任，會與民主派繼續努力。

另外，民主派於區議會內訌並非罕見。本月初的西貢區議會討論，由將軍澳民生關注組提出、將休憩設施以離世學生命名議案，最終遭到其他民主派批評，會上通過暫停討論議案.