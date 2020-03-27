【新冠肺炎】航空業工會批機管局支援離地　促提供防疫津貼等援助

▲ 機場空運員工協會要求機管局向機場員工提供實際援助。(馮漢柱攝)

面對疫情來襲，各行各業均受到衝擊，航空業更是重災之一。有航空業工會指，大量機場前線員工在航班停飛下薪酬大減一半，生活頓陷困難，斥港府與機管局支援措施離地，「無飯開仲要進修」，要求兩者向機場員工直接提供及時和適切援助。

政府早前聯同機場管理局宣布推出10億元的紓緩措施，當中會向放無薪假期的前線機場員工發放培訓津貼，涉款5,000萬元，預計2.5萬名員工受惠。不過，機場空運員工協會批評該津貼不切實際，忽略機場員工需即時減輕負擔的需要，對此表示極度失望及遺憾。

協會理事長方廷浩表示，機場前線職位長期人手不足，形成薪酬架構特殊，員工主要由3部分組成，包括底薪、津貼及加班費，約9成人每月超時工作80至90小時，每小時加班費60至90元不等，以長工時換取最高可有近2萬元月薪。但疫情下，航空公司削減航班，並實施多項節流政策，包括取消加班，令一眾依靠加班費作為收入來源前線員工變相減薪。

理事岑維康批評，機管局只是「流於口號」式稱會提供「培訓津貼」，缺乏具體詳情、條件，令工友感到支援措施遙不可及，希望機管理局可提供交通、膳食津貼及一次性防疫津貼等直接惠及工友的措施。

▲ 朱先生指受疫情拖累，收入大減一半。(馮漢柱攝)

現年40歲的朱先生是停機坪駕駛員，入行只有約一年年資，是一家四口經濟支柱，須養妻活兒，以往曾從事建造業，但因機場加班收入吸引，即使底薪較低仍毅然轉職，高峰時月入可達2萬。他稱，但受疫情拖累，收入大減一半，生活出現困難，而其建造業舊同事都可獲直接款項援助，但航空界的支援措施卻十分迂迴，「比錢我去上堂，但出面根本冇堂可上」，希望當局能有直接「落袋」的支援措施。

機管局回應指，於3月23日公布新一輪協助機場社區的紓緩措施，包括預留5000萬元作培訓津貼，支援放無薪假期的機場員工，預計可惠及多達二萬五千名員工，發放培訓津貼的安排將適時公布，局方會繼續與業務夥伴及持分者保持緊密溝通並密切留意最新情況。

記者：蘇文軒