【齊心抗疫】民間有組織擬眾籌100萬元　買防疫產品贈基層　

▲ 活動希望能夠集資100萬港元，先行計劃將會先以九龍西區有需要人士為服務對象。（圖片由主辦方提供）

新冠肺炎疫情持續，本地線上醫療初創企業iMeddy聯同本地非牟利組織博愛堂服務中心發起大型集資購買口罩募捐活動，目標集資100萬元，協助低收入人士購買口罩及防疫產品，其中九龍西區低收入、年老長者以及劏房戶將會是首批受惠者，預計受益人數達1萬人。

活動召集人蔡國俊表示，基層人士每日均需要冒險出外工作，包括醫護人員，防疫用品亦都是捉襟見肘。博愛堂服務中心副主席黃旭鑫則稱，香港面對疫情升溫，特別是獨居長者以及低收人士，將會面對著無法估計的防疫壓力。

iMeddy行政總裁卓嘉豪指，希望透過自身商界的身份，以身作則呼籲商界的代表加入行動，募捐物資以及款項以幫助更多的港人。

「眾籌口罩送基層 守望相助護港人」募捐活動詳情：

日期 即日至2020年4月15日 受眾 九龍西區殘障及復康人士、低收入家庭、有特殊需要小朋友及其家庭、長者等 內容 分階段把所得捐款用於購買防疫用品不限於 - 三層外科醫療口罩、酒精搓手液、護目鏡、消毒藥水 收款方式 收款機構：博愛堂服務中心 THE CENTRE OF PHILANTHROPY

中信銀行（國際）：772-2-02197200

轉數快FPS：6881890

官方WhatsApp：5637 1463（查詢及提取收據用）

所有收款扣取成本後，將全數捐贈予有需要人士 官方網站 www.pokoiasia.com 捐款網址 www.imeddy.com/landing/donation

記者：陳曉瑩