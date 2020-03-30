【停課不停學】派發上網卡借出iPad支援網上課堂　中華基督教青年會小學協助基層學生

▲ 中華基督教青年會小學做好衞生全面抗疫，採用環境友善的產品消毒校園，為復課做好準備。

新冠肺炎全球大流行，本港學生停課不停學，許多學校積極支援學生。此外，復課雖然未有確實日子，但有小學未敢怠慢，中華基督教青年會小學就全面消毒校園，以先做好衞生常規，再處理課堂學習為本，並望妥善處理跨境生隔離問題，以打造安全又健康校園。

位於天水圍的資助小學中華基督教青年會小學（簡稱「青小」）校長孫群英表示，學校在停課後，教學上分階段有不同的困難，例如最早期是器材和技術問題，幸而高小已開展BYOD自攜裝置計劃，平日上課也常用電子教學模式。初小同學則需要父母協助建立常規，居住較偏遠使用網絡有困難的家庭，學校派發上網卡和wifi蛋，按需要亦借出iPad。

到了現階段，維持同學的學習興趣和常規很重要。老師會通過實時的互動小組跟同學見面，有時也會致電同學。

▲ 學生停課不停學，在家中上音樂課。（圖片：受訪學校提供）

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網上課堂多元化

網上課堂設有語文和數常之外，亦有音、體、視和生命教育，星期日另有兒童主日學。看青小的網上音樂課堂，老師趁人少時走到山上拍攝黃蜂飛行的情況，以大自然實景介紹管樂、敲擊樂模仿大黃蜂飛行的音樂表演，留在家的學生亦一起演奏。

此外，青小老師會定期打「陽光電話」給學生和家人，了解大家的身心健康，遇有特別困難的學生，駐校社工也會主動幫忙。

▲ 校方在音樂課影片中，加入剪輯了學生在家中上課情況。（圖片：受訪學校提供）

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為復課做好準備

復課雖然遙遙無期，但青小早有預備復課的連串安排，包括復課後，會運用簡單的評估檢視一下學生網上學習的掌握程度，再分組協助。

此外校方估計復課初期只會在上午上課，減少午飯時間的交叉感染。青小近年採用開心校園政策安排課堂，下午一向只進行活動、周會、多元智能課、制服團隊等時段，所以時間表完全不須重新編排。

▲ 在復課大前提下，中華基督教青年會小學認為，首要條件是有衞生安全的校園環境。（圖片：受訪學校提供）

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全面消毒校園保障安全

環境衞生保障學生安全更是首要復課的條件，日前青小選擇噴灑長效消毒塗層，因有感使用漂白水、消毒劑和酒精等產品具有消毒殺菌的作用，但在使用過後，物件表面很快又會被再度污染。加上希望採用比較環境友善的產品，不想引致孩子敏感。

▲ 校方特意選用對環境友善的噴灑長效達90日的消毒塗層消毒校園。（圖片：受訪學校提供）

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望妥善解決跨境生隔離問題

提及校內有跨境學童，孫群英校長表示復課前需妥善解決跨境生隔離問題，可供應足夠的兒童口罩，最好28天沒有確診個案，宜按部就班分階段復課，最好不在校內午飯等。

▲ 中華基督教青年會小學校長孫群英。（圖片：受訪學校提供）

她坦言跨境學童大多家住內地，亦有同學和家人仍身處外國。這問題涉及入境限制及政府政策，中間存在不少技術性問題，學校一直都有通過分區校長會向教育局提出關注。

其實，每一個學生都是父母和老師的寶貝，真心期待每一個學生都掛著笑臉，在最安全和健康的情況下步入校園，享受學習生活。

▲ 位於天水圍的中華基督教青年會小學是資助男女校。（圖片：受訪學校提供）

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記者：顏紫燕