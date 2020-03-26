【口罩供應】正申請ASTM F2100 Level 1檢測+獨立包裝　HK Medical Mask周五早網售口罩

▲ HK Medical Mask宣布於周五（27日）早上10時開始預售口罩。

新冠肺炎疫情持續，社會各界近期陸續在港設廠生產口罩。當中，HK Medical Mask宣布於周五（27日）早上10時開始預售口罩，一盒口罩售價為$150，並有信心口罩將通過檢測，達至ASTM F2100 Level 1等級。

HK Medical Mask在官方facebook指，預售網址將於周五（27日）早上10時正公布，帖文並詳列以下口罩的相關資料：

【產品資料】

規格: ASTM F2100 Level 1

大小: 175x95mm

顏色: 白色

包裝: 50片(非獨立包裝) 或 40片(全獨立包裝)/盒

*香港無塵車間內製造

帖文指，公司所採購的濾材符合ASTM F2100 Level 1的規格，有信心產品會通過檢測，但如發貨前的產品檢測未能達至ASTM F2100 Level 1等級，將不會發貨，並安排退款。

【價格】

Earloop Face Mask 50片(非獨立包裝) - 150元

Earloop Face Mask 40片(全獨立包裝) - 150元

【出貨時間】

我們將於4月內投產，待檢測後完成後開始出貨

出貨時間為4月底至5月（如5月31日或之前未能出貨，可選擇退款)

【取貨安排】

1.沙田/大埔區自取（具體地址還在討論中，會接近其中一個港鐵站）

2.順豐站、智能櫃、服務中心取件

3.OK、7-11便利店取件（經順豐）

4.辦公室、住宅地址直送（經順豐）

*自取不會產生運費，其他取貨方式將收取30元起的運費

【重要事項】

每人每款產品限訂購4盒，多買的數量將不會發貨及退款

港產「愛的家」口罩4月初開售，4大開售途徑：【第一頁】

CareHK4月初網售200萬個口罩，每個不用2元：【第二頁】

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責任編輯：羅嘉欣