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【口罩供應】正申請ASTM F2100 Level 1檢測+獨立包裝　HK Medical Mask周五10點售口罩

健康 20:24 2020/03/26

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

HK Medical Mask宣布於周五（27日）早上10時開始預售口罩。

新冠肺炎疫情持續，社會各界近期陸續在港設廠生產口罩。當中，HK Medical Mask宣布於周五（27日）早上10時開始預售口罩，一盒口罩售價為$150，並有信心口罩將通過檢測，達至ASTM F2100 Level 1等級。

HK Medical Mask在官方facebook指，預售網址將於周五（27日）早上10時正公布，帖文並詳列以下口罩的相關資料：

【產品資料】

規格: ASTM F2100 Level 1
大小: 175x95mm
顏色: 白色
包裝: 50片(非獨立包裝) 或 40片(全獨立包裝)/盒
*香港無塵車間內製造

帖文指，公司所採購的濾材符合ASTM F2100 Level 1的規格，有信心產品會通過檢測，但如發貨前的產品檢測未能達至ASTM F2100 Level 1等級，將不會發貨，並安排退款。

【價格】

Earloop Face Mask 50片(非獨立包裝) - 150元
Earloop Face Mask 40片(全獨立包裝) - 150元

【出貨時間】

我們將於4月內投產，待檢測後完成後開始出貨
出貨時間為4月底至5月（如5月31日或之前未能出貨，可選擇退款)

【取貨安排】

1.沙田/大埔區自取（具體地址還在討論中，會接近其中一個港鐵站）
2.順豐站、智能櫃、服務中心取件
3.OK、7-11便利店取件（經順豐）
4.辦公室、住宅地址直送（經順豐）
*自取不會產生運費，其他取貨方式將收取30元起的運費

【重要事項】

每人每款產品限訂購4盒，多買的數量將不會發貨及退款

港產「愛的家」口罩4月初開售，4大開售途徑：【第一頁】

CareHK4月初網售200萬個口罩，每個不用2元：【第二頁】

HKTVmall口罩1至2周內發售約2元一個：【第三頁】

更多有關口罩消息，請看：

【口罩供應】卓悦公開「愛的家」口罩售價為$188一盒50個

【口罩供應】BFE+PFE高於95%+ASTM Level 1　長者用品店8點網售JTK成人外科口罩【附連結】

責任編輯：羅嘉欣

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