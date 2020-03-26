關愛基金明討論新移民派1萬元　不包括專才及外傭

▲ 據了解，關愛基金專責小組明日（27日）開會，討論向來港未滿7年的成年人派發1萬元。（資料圖片）

財政預算案建議向18歲以上永久居民派1萬元，同時港府計劃透過關愛基金，向持單程證及新來港作家庭團聚的非永久居民發放1萬元。

關愛基金專責小組明天（27日）將開會，據了解，基金建議向在2021年3月31日年滿18歲而居港未滿7年人士，派發1萬元，最快今年9月推行申請，料有20.3萬人合資格申請，涉及21.3億津貼額及行政開支。

消息指，關愛基金秘書處認為，預算案「1萬元計劃」目的為鼓勵本地消費及紓緩市民的經濟壓力，而關愛基金則發揮「補漏拾遺」作用，兩者目的和性質不同，應分開處理。

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據悉，秘書處認為項目的受惠對象應為低收入家庭的新來港成員，使資源集中支援最有需要的人士，而不是「一刀切 」為所有非永久性居民提供津貼，故建議計劃不包括外傭、優才計劃、投資移民及其他人才計劃等。

此外，秘書處建議項目設經濟審查，以「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼（即N無津貼）」的方法定出入息限額，例如1人住戶入息限額為14,325元、2人住戶入息限額為21,750元。

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▲ 關愛基金專責小組成員鄧家彪表示，原先期待秘書處可提出援助失業人士的項目，但明日小組會議未有相關項目，對此感到不滿及失望。（資料圖片）

據了解，秘書處認為因應經濟受疫情打擊，需要加速發放津貼，建議委託一間本地銀行推行項目，核實資料後將款項存入申請人的銀行戶口，銀行亦負責抽查約一成個案進行入息審查。

關愛基金專責小組成員鄧家彪認為，計劃的爭議不大，但原先期待秘書處可提出援助失業人士的項目，對此感到不滿及失望。他認為受疫情影響令不少人失業，但他們或因標籤效應而不願領取綜援，基金可以發揮「補漏拾遺」作用支援他們。

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記者：徐紹軒