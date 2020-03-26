【新冠肺炎】全球呼吸機面臨短缺　Dyson宣布生產1.5萬部呼吸機抗疫

▲ Dyson宣布，將生產1.5萬部針對新冠肺炎患者的呼吸機。

新冠肺炎疫情擴散全球，英國Dyson日前表示，現正為開始設計並製造1.5萬部針對新冠肺炎患者而設的呼吸機，其中1萬部屬英國政府的訂單，另外5000部將捐出予全球防疫前線。

據Dyson創辦人James Dyson表示，這款新型呼吸機是與劍橋的科學工程公司TTP合作開發的，必須為安全、有效、高效地節省氧氣及可攜帶移動，而且更需要為可安裝在床上、易於使用及不需要固定的空氣供應，同時可適合醫院和患者運輸期間的設計，因此電池供電的設計也需用於不同的環境。

在向員工發送的Email中，內容也有提到除了為英國政府生產以外，更承諾向國際救援活動捐款5000台全新呼吸器，不過呼吸機是受管制的產品，因此Dyson和TTP將與藥品和醫療保健管制產品局，與政府攜手合作，以確保產品和製造過程得到批准，而同時也已從英國政府那裡收到了1萬台的訂單，同時也在尋找國際性的應用方式。

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責任編輯:羅嘉欣