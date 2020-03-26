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【新冠肺炎】25貓狗接受檢疫　漁護署指馬主周巧兒松鼠狗體內有抗體

社會 21:09 2020/03/26

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

漁護署表示，貓狗不易感染冠狀病毒，絕不應棄養寵物。(經濟日報資料圖片)

漁護署發言人於今（26日）表示，早前對2019冠狀病毒病測試呈弱陽性反應的一隻松鼠狗的最新血清測試結果呈陽性反應，證實該狗隻曾受有關病毒感染。

署方早前為該松鼠狗採集的樣本進行病毒分離測試，結果為陰性，即沒有活病毒可以從樣本中恢復。樣本中的病毒基因物含量與測試結果的預期相符。而於3月3日從該狗隻採集的血液樣本，經香港大學的世界衞生組織參考實驗室進一步血清學測試後，最終結果為陽性。這代表在松鼠狗的血液中存有抗體，顯示該狗隻對2019冠狀病毒病病毒產生了免疫反應。香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院及香港大學公共衞生學院的獸醫專家和科學家均認同有關結果進一步確定該狗隻曾感染2019冠狀病毒病。

發言人強調，狗隻感染有關病毒的情況並不常見。 截至昨日（25日），因與2019冠狀病毒病確診者或確診者密切接觸者同住而接受隔離的17隻狗隻及8隻貓隻中， 只有2隻狗隻對病毒呈陽性反應。

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漁護署又指，以上結果顯示貓狗並不容易感染2019冠狀病毒病病毒，亦無證據顯示會傳播有關病毒。2019冠狀病毒病是一種新出現的疾病，而且疫情正不斷變化。漁護署為已確診2019冠狀病毒病人類個案住戶的寵物（哺乳類動物，包括貓狗）提供隔離，作為預防措施。

發言人提醒畜養寵物人士須經常保持良好衞生習慣（包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物），並保持家居環境清潔衞生。身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。現時沒有證據顯示寵物會因此生病，在任何情況下，絕不應棄養寵物。

【新冠肺炎】過去兩周逾百宗輸入個案急升4倍　衞生防護中心提醒第二波來襲

責任編輯：洪芷晴

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