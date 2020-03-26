陽江核電站通報兩宗運行事故　大量毛蝦湧入海水導流明渠及循環水泵站致機組停堆

▲ 陽江核電有限公司今日（26日）在其網站內，通報兩則因大量毛蝦湧入核電站海水導流明渠和循環水泵站引致機組停堆的運行事故。（網頁截圖）

陽江核電有限公司今日（26日）在其網站內，通報兩則因大量毛蝦湧入核電站海水導流明渠和循環水泵站引致機組停堆的運行事故，分別被界定為0級偏差及1級事件，兩宗宗件均沒有對機組安全運行、員工健康、周邊公眾和環境造成影響。

保安局發言人今日表示，陽江核電有限公司今日在其網站通報兩則運行事件。首宗事發於周二（24日），大量毛蝦湧入陽江核電站海水導流明渠和循環水泵站，持續阻塞冷卻循環水入口濾網，四號機組下午6時30分自動安全停堆，其他機組降功率到百分之八十負荷運行。現場工作人員通過打撈毛蝦、沖洗過濾網等措施後，四號機組於翌日（25日）下午1時14分重新開網。根據國際核和放射事件分級表以及核安全法規，事件被界定為0級偏差。

另一宗事發於周三（25日）下午4時9分至4時35分，大量毛蝦湧入陽江核電站海水導流明渠和循環水泵站，阻塞冷卻循環水入口濾網，二、三、四及六號機組相繼自動安全停堆。為保證安全，工作人員主動將一及五號機組停堆至安全狀態。根據國際核和放射事件分級表以及核安全法規，事件界定為1級事件。

目前，陽江核電公司六台機組處於安全及可控狀態，現場工作人員正按程序打撈毛蝦、沖洗過濾網等處理措施，後續將按程序重新啟動機組，恢復正常運行。

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責任編輯：馮琪雅