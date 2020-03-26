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【新冠肺炎】確診患者急增英格蘭ICU一床難求　資深護士：醫生以存活率揀病人救

健康 21:45 2020/03/26

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

英格蘭各區醫院的深切治療部床位將面臨緊張，當中倫敦的深切治療部床位將於4天內爆滿。

新冠肺炎疫情擴散全球，倫敦成為英國疫情的中心。英格蘭各區醫院的深切治療部床位將面臨緊張，當中倫敦的深切治療部床位將於4天內爆滿。

據英媒《Express》引述劍橋大學一份研究指，除倫敦外，英格蘭中部、西南部及東南部等地區，深切治療部床位都將在不足兩周內出現短缺，患者一床難求的現象即將出現。

有於倫敦哈羅區(Harrow)工作的資深護士指，目前當地情況已和意大利一樣，醫生正根據患者的存活機率，來決定誰可優先使用呼吸機，當中一些年輕患者可以獲得優先使用，而當地離世的患者主要以年老、且有各種病症的老人為主。

該護士又指，即使一些年老的患者有使用呼吸機，最終也不幸離世。她又指，很多同事已出現類似流感的症狀，但仍然堅持工作，否則沒人可以照顧病人。

英國衞生大臣夏國賢日前亦宣布，將把倫敦的ExCel會展中心改建成臨時醫院，預計臨時醫院到時可容納4000張病床，當局徵集約25萬名義工，協助國民保健署採購及運送藥物，以及支援居家抗疫人士。

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責任編輯:羅嘉欣

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