【武漢包機】一連兩日4包機共接回558位滯留湖北港人　5人臨時未能上機

▲ 今（26日）2班包機共接載了277位港人，兩日合共接載了558位港人返港。（林宇翔攝）

港府派出第二批包機接載滯留在湖北省的香港居民，分別於昨日及今日（26日）抵港，政制及內地事務局長聶德權形容行動十分順利，並表示今日2班包機均能提早起飛，共接載了277位港人，有5位人士臨時未能上機，兩日合共接載了558位港人返港，主要來自咸寧市和孝感市等。

聶德權指，今日返港人士中，有138位來自咸寧市、104位來自孝感市，35位來自湖北省、武漢市以外較遠處的港人，另有2位臨時退出，3位未能通過體溫檢測而未能返港。入境處處長曾國衞指，今日兩型包機均能提前起飛，並形容4班包機行動非常成功。

由於是次是載接武漢市以外的港人，而當地疫情已一段時間沒新增個案及大幅度緩和，故家居檢疫是適合的。

是次返港人士只需接受家居檢疫，聶德權重申，考慮到資源上及能力上的限制，認為近日海外回港確診人士較多，而湖北省疫情已大幅度緩和，按照風險評估，認為他們家居檢疫更為適合，應集中處理海外返港人士。

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而兩日則合共接載558位港人返港，當中259位來自咸寧市，145位來自孝感市、76位來自黃石市；78位為有特別需要的人士，如哮喘人士、癌症人士、嚴重牙齒問題人士等，當中8位有嚴重疾病、2位為孕婦；16歲以下人士有140位，當中24位為3歲以下，60歲以上則有23位；文憑試應屆畢業生有2位。

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聶德權續指，國際社會服務社利用是次專機行動送贈48罐奶粉予湖北港人，入境處則會繼續照顧仍滯留當地的港人，目前已運送15批藥物予當地248位港人，第16批亦已附運。

入境處過往曾接獲逾4,000港人從湖北當地的求助，聶德權指，連同本月4日及5日的包機行動，至今已接載1,027人返港，強調會繼續留意滯留當地港人的想法，但目前仍未有下一步做法的定案。

責任編輯：鄧凱文