【新冠肺炎】法律界促政府提供現金及科技援助　律政司：會積極研究

▲ 鄭若驊（圖）昨與香港中律協創會會長陳曼琪進行電話會議，商討協助業界渡過目前難關。（資料圖片）

受新冠肺炎疫情影響，市道蕭條，法律界亦受政府防疫抗疫措施影響，普遍出現執業困難。律政司司長鄭若驊昨與香港中律協創會會長陳曼琪進行電話會議，期間協會向政府爭取為法律界提供多項援助，包括「防疫抗疫基金」加碼，為法律界提供現金援助，以及先繳付外判律師已完成工作的費用等。律政司今日（26日）回應指，會積極考慮有關建議。

律政司今日回覆指，鄭若驊非常感謝法律界在這個時刻聯手抗疫，亦表示明白業界現時所面對的困境，表明將積極研究建議的可行性，包括受律政司委託的外判律師完成部分工作後，可向律政司遞交中期報告和相關收費通知書。律政司會按個別情況靈活處理，如有關工作符合律政司的要求，律政司會先繳付已完成工作的費用。

此外，律政司亦會考慮，與司法機構、香港律師會和香港大律師公會保持緊密聯繫，商討一般延期期間和法庭的特別安排，以及向相關部門反映，盡早繳付為法律援助署和當值律師計劃提供服務的律師費。律政司又提到，將會進一步推廣法律科技，以及研究由政府以不同形式支持的可行性。

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陳曼琪於該電話會議指，司法機構因應疫情實行的一般延遲安排，令法律界工作陷入停頓近兩個月，即使日內法庭全面恢復運作，每天能處理的案件及工作卻有上限，需一定時間才能消化疫情期間大量積壓的聆訊，料影響其收入或持續至半年以上。

對於事務律師及大律師均收入銳減，甚至有業界收入近乎零，但仍要持續支付高昂的執業成本（如租金、專業保險費用及職員工資等）。中律協促律政司考慮將法律界納入「防疫抗疫基金」現金支援計劃，及推出免息或低息的專業貸款。律政司與司法機構等可預先安排，運用科技、互聯網及視像方式，加快處理律師探訪、法庭聆訊、法庭文件處理、訴訟程序等法律工作，協助業界迅速恢復工作，減少收入銳減與現金流短缺造成的打擊。

責任編輯：李淇