【新冠肺炎】確診者曾到機場麥當勞用膳 有關分店已暫停營業消毒 社會 22:00 2020/03/26 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 機場管理局表示，一名新冠肺炎確診者曾到機場麥當勞用膳。（經濟日報資料圖片） 新冠肺炎疫情持續，機場管理局表示，接獲「麥當勞」的通知，一名確診者曾到機場麥當勞用膳，該分店已暫停營業，並按衞生署的要求進行徹底消毒清潔。 機管局指，已加強清潔該食肆附近的範圍，及進行徹底消毒，亦已加強客運大樓內所有洗手間的清潔及消毒工作；自疫情爆發以來，機管局已在客運大樓及旅客設施加強清潔及消毒，並於主要通道設置更多酒精搓手液機予旅客使用。 記者：陳曉瑩 相關文章 【新冠肺炎】4間酒吧爆發感染群組 確診22歲女警曾到尖沙咀酒吧消遣 今日 17:18 【新冠肺炎】4間酒吧爆發感染群組 確診22歲女警曾到尖沙咀酒吧消遣 【新冠肺炎】Now新聞台女剪接師病毒檢測曾出現弱陽性 衞生署防護中心：不排除是技術問題 今日 18:02 【新冠肺炎】Now新聞台女剪接師病毒檢測曾出現弱陽性 衞生署防護中心：不排除是技術問題 【新冠肺炎】確診患者急增英格蘭ICU一床難求 資深護士：醫生以存活率揀病人救 今日 21:45 【新冠肺炎】確診患者急增英格蘭ICU一床難求 資深護士：醫生以存活率揀病人救 機場 麥當勞 機場管理局 疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎