【新冠肺炎】確診者曾到機場麥當勞用膳　有關分店已暫停營業消毒

▲ 機場管理局表示，一名新冠肺炎確診者曾到機場麥當勞用膳。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，機場管理局表示，接獲「麥當勞」的通知，一名確診者曾到機場麥當勞用膳，該分店已暫停營業，並按衞生署的要求進行徹底消毒清潔。

機管局指，已加強清潔該食肆附近的範圍，及進行徹底消毒，亦已加強客運大樓內所有洗手間的清潔及消毒工作；自疫情爆發以來，機管局已在客運大樓及旅客設施加強清潔及消毒，並於主要通道設置更多酒精搓手液機予旅客使用。

記者：陳曉瑩