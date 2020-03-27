融入本土元素設計時裝　THEi畢業生膺25萬元獎學金盼赴英國升學

▲ 香港高等教育科技學院（THEi）時裝設計（榮譽）文學士2019年畢業生劉曉樂去年成功獲25萬元獎學金，盼到英國攻讀碩士，回港創立有本土元素的時裝品牌。（THEi提供圖片）

速食時裝（fast fashion）款式大眾、店舖多，主導了我們買衣服的習慣。不過有年輕時裝設計畢業生鍾情香港本土文化，將唐樓地磚、港鐵站顏色磁磚等元素加入自己作品，成功取得25萬元獎學金，盼到英國深造，回港發揚具本港特色的時裝。

香港高等教育科技學院（THEi）時裝設計（榮譽）文學士2019年畢業生劉曉樂（Andrew）中學時加入視覺藝術學會，受學兄影響對於時裝萌生興趣，大學選修時裝設計。

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Andrew 表示，自小於石硤尾屋邨長大，那時候區內仍有舊式7層大廈，也會與家人到舊式茶餐廳食早餐，對於這種風貌和人情味十分喜愛：「在香港長大，有一種連結，對於自己熟悉的地方有情感。」

▲ Andrew在作品系列《Nostalgia Express》中加入本土元素，如以「紅白藍」帆布袋及唐樓地磚設計外套和襯衣，也用港鐵站不同的顏色磁磚拼貼出外套設計。（受訪者提供圖片）

Andrew 在大學中專攻男裝設計，而他對於香港本土元素的喜愛，就成為他的設計靈感來源，至今多個男裝系列設計都融入本土元素。例如他系列《Nostalgia Express》中，就以「紅白藍」帆布袋及唐樓地磚設計外套和襯衣，也用港鐵站不同的顏色磁磚拼貼出外套設計。

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Andrew 去年憑多個時裝系列獲得DFA香港青年設計才俊獎嘉許，奪「創意智優青年設計才俊特別獎」，得到25萬元獎學金。他稱，去年亦跟隨過一名學者學習製作男裝長衫 ，除了解到當中的人手工序，又了解到原來當中亦含人生哲學：「喉鈕與衣襟鈕一橫一直的設計，有『男子漢大丈夫，頂天立地』的意思。」他希望9月到英國升讀時裝設計碩士，回港後先工作汲取經驗，再開創自己具本土特色的品牌。

▲ Andrew的母親在他18歲生日時送一台衣車，證明非常支持兒子的理想。（受訪者提供圖片）

被問到家人朋友是否支持理想，Andrew說，父母都十分支持他，會將家裡客廳間出一個工作室，母親在他18歲生日時送上一部衣車，父親也曾為他物色一個女裝模特兒公仔；至於朋友也多修讀美術或媒體相關科目，大家會互相參觀展覽。他稱，非常幸運有支持自己的家人和朋友，讓他可以追尋理想。

記者：徐紹軒