【新冠肺炎】穿衣防疫有學問　專家推薦恤衫防水衫免沾病毒

▲ 新冠肺炎疫情持續，有學者推薦穿著恤衫等領口較大的衣服，可避免穿脫時碰到口鼻。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情持續，要預防接觸到病毒，除了保持個人衞生，也可以由穿衣服著手。有學者推薦穿恤衫，避免穿窄領衣服，最好物料防水不吸水，穿衣脫衣時就可避免摸到病毒。

即使部分企業實行在家工作，但仍有打工仔需要外出上班，也少不免要到超市、街市「補貨」，如何穿衣服才安全呢？

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香港高等教育科技學院（THEi）環境及設計學院設計學系副教授朱惠靖表示， 疫情下外出，最好穿得簡約，衣服層次簡單，可避免衣料沾染病菌；同時金屬表面容易使病菌停留，難以清洗，外出時應減少穿戴過多配飾。

▲ 香港高等教育科技學院（THEi）環境及設計學院設計學系副教授朱惠靖表示，市民平時可穿著外套外出，除保暖外，回家時一脫即可也較為方便。（THEi提供圖片）

她建議，市民外出可以穿著領口較大的衣服，甚至開胸款式，例如恤衫，避免穿著領口小或樽領衣，免得穿脫時臉部碰到衣服。衣服物料方面，她推薦穿滑身、防水物料，以免衣服吸收水分，令病菌滋生。

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她亦提議，市民可以穿上連帽外套，除可保暖，又可減低頭髮沾染病菌的機會，回到辦公室或家中，將外套脫下便可，更為方便。

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責任編輯：徐紹軒