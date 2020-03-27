【前綫醫護】連續留宿醫院11晚抗疫不回家　前綫醫生：病人需要我

▲ 吳崇賢已經連續11晚留守在醫院前綫。

新冠肺炎疫情擴散全球，各地的醫護人員在抗疫前線都疲於奔命。當中，馬來西亞一名傳染科醫生已經連續11晚未有回家，一直在醫院病房內工作及作息。他近日在facebook分享指，因為「病人需要我，我不會回家，因為我不想讓我愛的家人有感染風險」。

傳染科醫生吳崇賢（Ng Chun Sien，音譯）目前馬來西亞的砂中央醫院任職，他在facebook分享指，這已經是他第11天在醫院病房過夜，而他的室友連續在醫院工作17天後，終獲得了3天的休息，讓當晚房內剩他獨自一人，他希望室友休息過後可繼續「迎接下一場戰爭」。

對於疫情的來襲，他表示院方早在今年1月已開始作準備，儘管剛開始獲得的支援不多，但他們在武漢還未封城前，就已盡力而為做好各方面的準備工作，並確保好有足夠的隔離病房及醫療配備及專業人員。不過，他亦坦言：

我們依然低估了爆發的病例，正如過去兩周所看到的那樣，而這不是準備的不足夠，而是我們沒有足夠資源做到這一點。

因此，當地確診首宗病例後，他便不得不告訴家人自己必須到醫院，且這將會是災難的開始。現在已經是他在醫院留宿的第11天，在不知疫情合時結束的情況下，他僅希望家人不用面對任何傳染風險。

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責任編輯:王俊賢