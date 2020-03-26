【新冠肺炎】逾500人在亞博館及北大嶼山醫院檢測中心接受病毒檢測　498人呈陰性

▲ 醫管局表示，至今有514人轉送至亞博館及北大嶼山醫院的檢測中心進行新冠肺炎病毒測試。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，醫管局在亞洲博覽館及北大嶼山醫院設立檢測中心，為機場入境人士做新冠肺炎病毒檢測。醫管局今日（22日）晚上表示，由上周五（20日）至今晚10時，合共有514名經機場入境本港的人士轉送至亞博館及北大嶼山醫院的檢測中心進行新冠肺炎病毒測試，其中498人測試結果為陰性，已返回居所繼續14日的家居檢疫隔離。至於測試呈初步陽性結果的個案，將會由衞生署進一步檢測確定後公布。

記者：陳曉瑩