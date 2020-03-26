【新冠肺炎】逾500人在亞博館及北大嶼山醫院檢測中心接受病毒檢測 498人呈陰性 社會 23:04 2020/03/26 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 醫管局表示，至今有514人轉送至亞博館及北大嶼山醫院的檢測中心進行新冠肺炎病毒測試。（經濟日報資料圖片） 新冠肺炎疫情持續，醫管局在亞洲博覽館及北大嶼山醫院設立檢測中心，為機場入境人士做新冠肺炎病毒檢測。醫管局今日（22日）晚上表示，由上周五（20日）至今晚10時，合共有514名經機場入境本港的人士轉送至亞博館及北大嶼山醫院的檢測中心進行新冠肺炎病毒測試，其中498人測試結果為陰性，已返回居所繼續14日的家居檢疫隔離。至於測試呈初步陽性結果的個案，將會由衞生署進一步檢測確定後公布。 記者：陳曉瑩 相關文章 【新冠肺炎】確診者曾到機場麥當勞用膳 有關分店已暫停營業消毒 22:00 2020/03/26 【新冠肺炎】確診者曾到機場麥當勞用膳 有關分店已暫停營業消毒 【新冠肺炎】深水埗警署22歲女警確診 警方提醒警員減少社交接觸 22:10 2020/03/26 【新冠肺炎】深水埗警署22歲女警確診 警方提醒警員減少社交接觸 【新冠肺炎】25貓狗接受檢疫 漁護署指馬主周巧兒松鼠狗體內有抗體 21:09 2020/03/26 【新冠肺炎】25貓狗接受檢疫 漁護署指馬主周巧兒松鼠狗體內有抗體 機場 疫情 北大嶼山醫院 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎