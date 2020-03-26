【新冠肺炎】確診者曾到中環娛樂行英皇戲院　戲院暫停營業至4月8日【內附戲票安排】

▲ 英皇戲院在社交網站公布有關安排。（英皇戲院圖片）

位於中環娛樂行之英皇戲院公布，於3月25日下午接獲衞生署通知，有一名於2020年3月23日確診新型冠狀病毒的患者，曾於3月17日到訪戲院。英皇戲院 (中環娛樂行) 在3月26日至4月8日期間暫停營業14天，並在停業期間作出以下安排。

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【手持受影響場次戲票之觀眾】

已購票之客人，可選擇

(1) 換取同等或以下價值之戲票（以每張戲票計）或

(2) 換取有效期為90天的戲票贈券 或

(3) 申請退款

● 於票房購票之客人，請保留完整戲票，於戲票日期起計之45天內到英皇戲院(中環娛樂行)票房辧理以上手續 ;

● 於網站或手機APP購票之客人，我們將於兩個工作天內透過購票時提供之電郵跟進聯絡;

● 營業部會與包場之客人直接聯繫。

【安排專業清潔公司全面消毒及清潔】

戲院根據衞生防護中心感染控制處指引，安排專業清潔公司進行高規格清潔及消毒。

【員工自我隔離】

英皇戲院 (中環娛樂行)所有職員須自我隔離14天。

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記者：伍瑋瑋