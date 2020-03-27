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【新冠肺炎】惠康超市推特定時段優先購物　長者孕婦傷殘人士優先結帳

社會 00:10 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

惠康超市推特定時段優先購物，長者孕婦傷殘人士優先結帳。

惠康超市表示，在疫症肆虐期間，食品及日用品的需求急劇上升，為了讓社會上有需要的人士能夠更方便地購買所需物品，惠康及旗下特色超市，包括Market Place by Jasons, 3hreesixty, Oliver’s the Delicatessen及Jasons Food & Living合共超過300家分店， 將會為65歲或以上長者、孕婦及殘疾人士，在特定時段安排優先購物服務。

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由４月１日 起，惠康及旗下特色超市將會安排所有分店由開始營業時間至上午九時正為特定購物時段，屆時，受惠社群可優先結帳，同時店內同事亦會為有需要人士提供特別協助，包括協助提取放置於貨架較高位置的貨品、將較重物品送到收銀處等。
 
惠康指希望今次在疫症下的特別安排，能夠為十八區內有需要的社群提供更便捷的服務，相信香港能攜手克服今次的挑戰。而有關安排暫定實行至4月30日，超市屆時會再檢視情況以考慮延長。

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責任編輯 :伍瑋瑋

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