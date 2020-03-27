【新冠肺炎】酒吧群組再增11確診　累計24宗屬最多感染

▲ 位於中環蘭桂坊的酒吧insomnia出現新冠肺炎確診，昨日未有營業。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情持續未止，昨再多43人確診感染，累計至今已達453宗。其中涉及位於中環蘭桂坊、灣仔和尖沙咀的4間酒吧群組，在昨新增個案中就佔11宗，致群組達24宗確診個案，為本港涉及最多人的群組，較北角佛堂的19人更多。

而該4酒吧屬同一公司，均要停業，爆發後更致逾120名員工要入住檢疫中心隔離。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，禁酒或難阻群眾於食肆聚集，最重要是截斷社區傳播鏈，應落實更有效限制人數措施，建議限制社交人數和食肆開放時間，而食肆晚市亦應不設堂食，座位單向擺放等。

昨新增的43宗確診個案，涉及25女19男，介乎18歲至78歲，當中29名患者有外遊紀錄包括10名留學生，餘下為潛伏期內未曾外遊的人士中，有12人涉蘭桂坊群組，當中11人為早前與酒吧樂隊群組有關。

蘭桂坊酒吧樂隊早前已有8名成員染疫，昨再多4人確診，介乎30至47歲，均曾於中環蘭桂坊insomnia、灣仔DUSK till DAWN、灣仔CENTRE STAGE及尖沙咀諾士佛臺All Night Long該4間酒吧駐唱。

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昨也再有4名曾訪上述酒吧的顧客證實感染，包括一名22歲女警，她曾於3月20日與一名同袍到訪All Night Long酒吧，另也有3人曾到訪涉事酒吧後感染，即至今有7名顧客到訪上述4酒吧後確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，涉事4間酒吧均由同一公司管理，該公司昨亦有3名職員確診，連同9個駐場樂隊成員，全公司124名員工，逾9成屬菲籍人士，至今已有17人員工確診。

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張竹君指出，該公司有在灣仔謝斐道提供員工宿舍，部分員工或樂隊成員共住，工作或家庭上均有緊密接觸，因受影響者多，中心將所有員工列為密切接觸者，將安排送往檢疫中心隔離；但承認難以追蹤曾到訪酒吧的市民，籲到訪者如有徵狀需求醫。

翻查網上資料，有關管理公司由「LiveRock MusicBars」管理，本報昨向有關公司查詢，惟至截稿前未有回應。

至於另一名涉蘭桂坊群組的27歲女子（第437宗），曾於潛伏期內訪中環Kagesha Lounge酒吧，早前也有3名客人確診。另，新增個案亦涉一名48歲女患者（第429宗），涉及長沙灣昌隆工業大廈辦公室小型爆發群組，該公司共6員工，就已有5人染疫。

記者：陳正怡